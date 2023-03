No es noticia que un grupo de anónimos cofrades se crezcan en el castigo y no firmen un comunicado criticando a la junta de gobierno de una hermandad. Las críticas, cuando se hacen públicamente, hay que rubricarlas y echar la ‘pata alante’. Los del anónimo que han criticado a la junta de gobierno de la Sagrada Mortaja y que ha pululado por las redes sociales con la misma soltura que una pluma por la corriente de un riachuelo, deberían de haberme pedido consejo. Tengo todo un catálogo de anécdotas y llamadas de descontentos y ofendidos por las cosas que escribo en estas páginas. Pero si tengo algo claro es que en el sueldo va incluida mi firma. Y para bueno, o para malo, aquí está el que suscribe aguantando el tipo y muchas veces echando balones fuera.

La junta lo habrá hecho bien o mal. Creo que los hechos son lo suficientemente claros como para tener una opinión por parte de todos los cofrades de la ciudad. Pero eso de criticar y firmar como un grupo de hermanos anónimos es tirar la piedra y esconder la mano. Una práctica muy utilizada en todo esto de las cofradías.

Si no damos la cara para decir lo que pensamos, ¿cómo juramos sobre el Evangelio defender los Dogmas de la Iglesia?

A lo hecho, pecho. Se podían haber ahorrado el comunicado porque aviva el fuego que arde en la hermandad. Y además, no vale de nada porque algo que no está firmado no es noticia.

La próxima vez que un paso no entre por una puerta recomiendo a los hermanos ofendiditos que firmen sus descontentos. Si no damos la cara para decir lo que pensamos, ¿cómo juramos sobre el Evangelio defender los Dogmas de la Iglesia? Está muy mal. Y además hay que decir que Manolo Garrido y su junta hacen lo que pueden e intentan aguantar el temporal que les ha caído, que ya es bastante. Porque que se sepa, comerse, todavía no se han comido a nadie.