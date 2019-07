Facebook no me deja olvidar

No es normal. Es una fatiga añadida a la vida. Antes cuando no había Facebook ni tantos móviles con cámaras de fotos envejecían las personas con normalidad. Ahora Facebook y otras aplicaciones que almacenan fotografías te agobian. Cada día te van recordando el paso del tiempo. Te levantas una mañana y tu perfil de Facebook te avisa “hoy tienes re-cuerdos con .....” .

Cuando entras en tu perfil y ves el recuerdo tienes dos opciones. O te vienes arriba y se te pone cara de alegría (si es de hace un año o menos). O te desplomas y te vienes abajo, al suelo del tirón si es de 7 años atrás. ¿Por qué? Porque te ves más joven , con más pelo jajajajaja. La madre que parió al Facebook este que es un ‘ martillo pilón’ . Te va metiendo el dedo en el ojo cada día para que veas cómo te vas haciendo viejo y no te deja olvidar. No te deja mirar hacia delante y dejar atrás el pasado. Es un derecho y un buen ejercicio olvidar. Es muy positivo tener referencias del pasado para lo bueno sobre todo.

Pero estas nuevas tecnologías de la información y comunicación te van machacando día a día diciéndote lo ‘joven, fuerte y bonito o bonita que eras’ y te va hundiendo poco a poco en la mísera realidad jajajajaja. Me gustaría que estas aplicaciones también fueran capaces de desarrollar un sistema que permitiera identificar a los que antes de ser políticos no ganaban tanto dinero ni se subían el sueldo nada más llegar en perjuicio de los ciudadanos. Me gustaría que inventaran una aplicación para que cuando la administración local le deba dinero a un contribuyente no tenga , éste , que pagar antes sin que le devuelvan antes o compensen los créditos o saldos a su favor , ¿verdad Francis? Muchos autónomos han tenido que vivir esta situación mientras observan a algunos oportunistas.

Estos recién llegados que no los conocían en mayo, cuando vinieron a la Feria, ni los líderes de su propio partido. No tienen la más mínima trayectoria ni solvencia. Estos que se van a embolsar treinta y ocho mil euros por la cara. Sin que hayan demostrado capacidad alguna en la administración pública y en la lucha por los intereses de las familias jerezanas.

Que bueno sería que Facebook pudiera recordarnos todo esto también. Está justificada, en un momento dado, la subida de los que tienen trayectoria política y además congelaron o bajaron sus sueldos. Pero los nuevos que han entrado hace quince días porque nadie quiere entrar en –esa– política no tienen justificado ni el sueldo.Eso habría que regularlo.El que no tenga trayectoria ni currículum político, el que no haya demostrado nada debería estar algún tiempo ‘en prácticas’.

Como dice Antonio Sanz trabajando para los demás, ‘ejerciendo política sin cobrar un duro’. Al menos un mínimo de tiempo.Lo demás es incrementar el gasto innecesariamente. ¡Cuidado con relajarse que Jerez no está ‘para tirar cohetes’!.Hay muchas familias pasando fatigas. Muchos padres y madres en el paro que no llegan a fin de mes. Esto no es solo una subida del ocho por ciento para la alcaldesa y unos cuantos más.Es una subida mucho más grande. Porque hay que pagar grandes cantidades a auténticos desconocidos que no han militado tres meses seguidos ni en el partido que representan. No tienen méritos personales ni profesionales. No los conocen ni los que los han votado porque no salieron en campaña dando la cara. La daban otros. No han dado un mitin ni en la comunidad de su bloque. No son personas de reconocido prestigio en la ciudad.

Esto no lo recuerda Facebook, que lástima. ¿Pedirán a cambio del apoyo un sueldecito más? Como diría nuestro querido Faustino: ‘¿Lo coge nene’? ¿Vais haciendo cuentas? Hasta hoy ni un ingreso. Sólo gasto. ¿Eso no es capaz de recordarlo Facebook con el paso del tiempo?... Y vaya ud condió.