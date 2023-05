Asistí el lunes a un acto con alamares de solemnidad. Frecuento, con especial intensidad en los últimos tiempos, los ambientes taurinos madrileños y, en la ocasión a la que me refiero, se trataba de entregar al ganadero José Escolar Gil, el premio que la Asociación de Veterinarios de Las Ventas, concede a la mejor corrida de la temporada, la que se lidió el día 31 de mayo de 2022, en el marco de la más importante feria taurina del mundo, la de San Isidro. Ya he estado otras veces en actos semejantes, celebrados nada menos que en el ruedo de la mítica plaza de toros de la calle Alcalá, pero no por eso se afecta la fuerte emoción de estar en ese escenario. Eché un buen rato de conversación con José Pedro Prados Martín, El Fundi, un torero de esos que se atreven con toros tenidos por incómodos por las grandes figuras. Me decía que después del maestro Francisco Ruiz Miguel, tan próximo a los algecireños, era él, entre los toreros vivos, quien había matado más miuras. Hablamos con admiración del gran diestro de La Isla y también ¿cómo no? de Miguelín, un torero que debiéramos actualizar a menudo y recordar con asiduidad. Sobre todo, habida cuenta de que nuestros próceres gustan de referirse casi siempre a las figuras del espectáculo, cualesquiera que éstas sean y cualquiera que sea la modalidad.

En la Comunidad de Madrid donde, por cierto, en su Centro de Asuntos Taurinos, durante algún tiempo ejerció como periodista Gloria Sánchez-Grande, redactora de este Grupo, con un recorrido en el mundo de la tauromaquia rico y diverso; se está apostando mucho por la Fiesta, cuidando lo que hay que cuidar para reavivar su protagonismo: la difusión y la exaltación de las convocatorias relacionadas con los espectáculos basados en el toro bravo. Este año, la empresa adjudicataria de la plaza de toros de Las Ventas, ha puesto a disposición de jóvenes de menos de 25 años y jubilados, 2.800 abonos gratuitos para la temporada, y Telemadrid, la televisión autonómica, está ya emitiendo en abierto y en directo, las corridas de San Isidro. Bien que la Fiesta está muy extendida por la mayor parte del territorio nacional y que tal vez sea Castilla la región más densamente poblada de espectáculos y espacios dedicados a la tauromaquia, la fuerza que le da lo andaluz es extraordinaria. La mayor parte de los detalles, desde la música a los gestos, desde la indumentaria al lenguaje, suenan inequívocamente a Andalucía.