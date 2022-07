Jerez: de capataces y costaleros profesionales asalariados

Punto uno: Hay capataces que van ¡siempre de frente! con las Hermandades y otros que -procurando escalar- actúan con doble rasero prometiendo el oro y el moro -es decir: cuadrilla y media para un proyecto a largo plazo- y luego, transcurridos dos o tres años, “en viendo que” no fueron capaces de mantener la promesa dada -su gente se diluyó por falta de liderazgo- pegaron la espantada con despedida a la francesa -sin decir oxte ni moxte-. En este punto aludo a un único caso que conocí hace años… ¡y que clamó al cielo!

Punto dos: ¿El concepto bienquisto de cuadrilla completa de “hermanos costaleros” -ya inexistente en muchísimas cofradías- está condicionando a Hermandades con dificultades en el denominado “mundo de abajo” a mantener a toda costa una irrealidad por el prejuicio de no señalarse?

Punto tres: Las Hermandades pagan a los floristas, pagan a los músicos, pagan a los fabricantes de cera y pagan a determinados vestidores. O dicho al modo contratante de la primera parte: todos estos grandes profesionales citados -y especializados en su materia- cobran -¡como Dios manda!- por la realización de un cometido que dominan. ¿Por qué no así los costaleros que sean profesionales de su oficio como correspondencia por un trabajo técnico que saben ejecutar a la perfección?

Punto cuatro: En cuanto a profesionalidad y pago existen costaleros profesionales que no cobran y costaleros profesionales asalariados (también costaleros asalariados que no son profesionales). Esto no lo digo yo, sino quienes saben muchísimo de este tenor. A ellos me suscribo.

Punto cinco: Las Llagas ha emitido el siguiente comunicado que, como fuente institucional, entrecomillo literalmente: “La Hermandad de las Cinco Llagas elige cuadrilla de profesionales para el paso de María Santísima de la Esperanza. El Cabildo General de hermanos respalda esta decisión y aprueba la propuesta de restauración íntegra de la orfebrería de su paso de palio, así como las cuentas del curso 2021-2022 . La Junta de Gobierno de la Hermandad de las Cinco Llagas, consultada la comisión ‘Palio Esperanza’ recientemente nombrada, ha aprobado que una cuadrilla de costaleros profesionales asalariada porte el paso de palio de María Santísima de la Esperanza en lo sucesivo. La Hermandad tiene claro que sólo una cuadrilla de profesionales garantizará al cien por cien, y sin ningún riesgo, una solución de continuidad definitiva para el ámbito costalero de su paso de palio. En este sentido la corporación quiere agradecer públicamente la generosidad entrañable de las muchas sugerencias e ideas aportadas tanto por hermanos como por cofrades de otras cofradías. Esta decidida apuesta por una cuadrilla de costaleros profesionales, y por la dignificación del conocimiento de su trabajo técnico, fue elevada este pasado jueves día 14 al Cabildo General de hermanos, que la respaldó por entero sin existir ninguna opinión en contra. Asimismo el Cabildo de hermanos aprobó la propuesta de la restauración de la orfebrería del paso de palio, ya desgastada por el paso del tiempo y dañada sobre todo en cuanto a la sujeción interna se refiere, en el caso por ejemplo de los varales. Esta restauración llevará consigo que también se le rebaje peso a la totalidad del palio. Los hermanos se inclinaron por mayoría absoluta a favor del presupuesto y la trayectoria profesional del reconocido orfebre Antonio García Falla, quien asumirá tan importante proyecto de conservación de este gran patrimonio de la Hermandad. En ningún momento la madera del paso de palio se ha visto afectada por la carcoma, de la que se han observado signos en el retablo de la Capilla del Voto. El Cabildo General de las Cinco Llagas a su vez aprobó por unanimidad el estado de cuentas del curso 2021-2022. La Junta de Gobierno agradece al cuerpo de hermanos el apoyo y la aprobación de todas estas propuestas elevadas a la Asamblea General”.

Punto seis: ¡Vivan también los costaleros profesionales asalariados, que tanto bien hicieron antaño por la Semana Santa de Jerez!