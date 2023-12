De un tiempo a esta parte me he venido topando con el concepto de la palabra suerte.Hace unas semanas descubría que una de las aficiones de una de mis alumnas era lalectura, vamos todo una rara avis en estos tiempos que corren. Así que le propuseprestarle un libro a lo que ella accedió muy gustosamente. Buscando y rebuscando encasa finalmente me incliné por dejarle uno titulado 'La Buena suerte', que se podríaresumir en dos frases del autor: la buena suerte la crea uno mismo, por eso durasiempre .

Hace unos días tuve la oportunidad de acudir a unas jornadas en las que elconferenciante estrella era el reputado Chef del Mar, Ángel León, quien fue recibidocomo una estrella del rock. Su charla nos dejó maravillados, por lo que nos contó y porcomo lo contó, derrochaba pasión por los poros. Pero fue en otra ponencia posteriorrealizada en una sala más pequeña donde conocía a una cubana llamada Yohanía deArmas, de vasto currículo, pero que no tenía el gusto de conocer. El caso es que dentrodel contexto de su charla trajo a colación el concepto de suerte vinculado al éxito y para ello se apoyó en una frase de Séneca que decía lo siguiente: "La suerte es dondeconfluyen la preparación y la oportunidad".

El caso es que llevo escuchando comentarios de todo tipo sobre el inminente regreso deRafael Nadal a las canchas de tenis. Desde los más positivos a los más agoreros. Sobreeste retorno de Nadal a la alta competición no sabía como pronunciarme. Yo, que heglosado la figura de Nadal como modelo a imitar en muchos de estos artículos, en estecaso no tenía clara mi postura. Sin embargo, un amigo me habló sobre la pasión, sobre el recorrido vital, acerca de lo que nos mueve a ser mejores y entonces se cerró el círculo.

Cuando ves a Ángel León con sus tres estrellas Michelin encima de un escenarioovacionado por el público no puedo olvidar sus palabras en las que recordaba lasnoches de llanto y soledad en las que estuvo a punto de tirar la toalla y cerrar APoniente. O cuando te cuentan la dificultades y los obstáculos que ha tenido que sortear nuestro Antonio Vadillo, que hoy sigue considerado el mejor entrenador del mundo del fútbol sala.

Nadal, que lo ha ganado todo, que podría estar más que retirado y disfrutando de su vida y su familia, ha venido trabajando, superando dolor, frustración y un sinfín deadversidades para volver a intentarlo. ¿Volverá a ganar? Lo cierto es que él ha creadolas condiciones para ello, se está preparando para ello, buscando esa oportunidad. Luego, será lo que tenga que ser, pero lo que es seguro es que si se hubiera quedado en casa nunca tendría la opción de volver a ganar. Si al final una bola toca la cinta de la red y le da un punto definitivo, todavía habrá alguien que diga que Nadal es un tío con suerte.