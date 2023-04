El fin de semana del motor por excelencia está a la vuelta de la primera curva. El Gran Premio de España de Motociclismo acapara la atención de los aficionados a las carreras en el magnífico circuito de Jerez, llamado ahora Ángel Nieto con buen criterio. Esperemos que a nadie se le ocurra quitarle el nombre al circuito como ocurrió con el zoológico que pasó de llamarse ‘Alberto Durán’ a ser denominado simplemente como Zoobotánico de Jerez. Tampoco la plaza de toros tiene nombre. Ni el hospital. Y si nos ponemos a pegarle un repaso a la ciudad, nada del Aeropuerto que simplemente es ‘de Jerez’. Tampoco quiero dar muchas pistas vaya a ser que ahora le pongamos nombre hasta a las farolas, siempre con un sentido ideológico, por supuesto.

Pero dejando el jardín de los nombres, comentaba que estamos a las puertas del fin de semana de las motos. Una cita que siempre tiene lugar entre la Semana Santa y la Feria del Caballo —esta sí que tiene nombre— y congrega a miles de seguidores. Dejan un buen pico en la hostelería y eso está muy bien.

Una vez pasada la tormenta, habrá que hacer números. Un estudio serio sobre el impacto del fin de semana que viviremos en comparación con el que tuvimos en Semana Santa. Los políticos deberían de dejar las fotos a un lado y trabajar en estos estudios que podrían ser muy fructíferos. Los periodistas nos metemos muchas a veces a economistas y nos salen unos reportajes la verdad que bastante chuscos sobre el asunto.

Mucho me temo que el de Semana Santa nada tiene que envidiar al de gran premio. Y no sé yo si a la Navidad. Vamos de cabeza a una sociedad que tendrá que aguantar parques temáticos que se ofrezcan al turista para estar entretenido. Sevilla puede dar buena cuenta de todo esto. Si de lo que se trata es de tejer toda una estructura económica basada en las grandes citas, estamos de enhorabuena porque los números cuadran. Aunque sería necesario saber cuántos conceptos tiene la comanda cuando uno pide la cuenta en el bar y dice aquello de “y usted me dirá qué se debe aquí”.