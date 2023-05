Escribo de oídas; más bien, a ciegas. Y la razón es muy simple: quiero hablar de Telecinco pero nunca veo Telecinco. Aunque la tele de Berlusconi, ese diabólico capricho del viejo Cavalieri, siga siendo la cadena que más ruido genera. Del morbo al espectáculo; de la polémica al escándalo. De puertas afuera y de puertas adentro.

Nunca falla. Siempre hay una percha de actualidad que llevar a mis clases. Impartir Sistema Mediático es un dolor. En realidad me encanta, pero no hay forma de relajarse. Cuando no hay una OPA hostil en Hollywood entre las majors (Disney ya es el number 1 mundial), surge una nueva plataforma que remueve todo el tablero mediático (de Tiktok a Twitch). Cuando no clausuran un medio por escuchas ilegales (¡no se pierdan la nueva temporada de Succession con los Murdoch!), nos desayunamos con una sanción millonaria a la Fox por mentir para benificiar a Donald Trump. Y, entre medias, la exitosa Kings League de Piqué con Ibai Llanos y hasta una competición ¡de globos de fiesta! que arrasa.

Todo esto en la otra tele, claro. En la convencional, la noticia de esta semana promete desatar toda una serpiente de verano: Mediaset ha decidido cargarse Sálvame y, después de catorce años en antena, cambiará la tarde de Jorge Javier Vázquez por la de Ana Rosa Quintana (a partir del 16 de junio). Por la periodista y por su productora (Unicorn Content), esa con la que se ha convertido en uno de los actores más rentables de la industria audiovisual española. Hasta el ex de Shakira ha opinado sobre los sorpresivos movimientos del tablero televisivo: "Es indecente lo que hacen en ese programa. Y es todo mentira. Para la sociedad, es mejor que se acabe".

Pero no seamos ilusos. Pocas cosas ocurren por un arrebato de ética y dignidad. El conglomerado mediático que dirige el hijo de Berlusconi junto a Vivendi ya anunció a finales de año que absorbía la filial española (Telecinco pertenece ahora a Media For Europe ) y prescindía del ejecutivo italiano Paolo Vasile para ponerlo en manos de Borja Prado.

Son negocios. Y economía. Y política. Y año electoral. Y todos son vasos comunicantes. Hacen bien el Gobierno y la izquierda en "preocuparse por la deriva ideológica de la cadena". Solo un detalle, de esos aparentemente insignificantes, que explican muchas cosas. Quien ahora manda en Telecinco es hijo de Manuel Prado y Colón de Carvajal, confidente y amigo cercano del rey emérito. ¿Recuerda la que se montó con la docuserie Salvar al Rey? No hilo más...