Romance de Frasquito Paco Valencia

FRASQUITO PACO VALENCIA
ES DE REATA FLAMENCA
ENTRECRUZADA DE CITY
Y PERFILADA EN POETA.
NIÑO FELIZ A DESPECHO
DE LOS AÑOS DE POSGUERRA
FUE DE LOS QUE IBAN AL CORPUS
CON SU BLANCA MARINERA
Y PASABAN EL VERANO
EN ESA ALAMEDA VIEJA
ESTIRANDO AÑOS MÁS TARDE
POR CALLE LARGA SUS PIERNAS
SIN QUE OLVIDEMOS TAMPOCO
LA DE COMERCIO SU ESCUELA
AQUELLA TAN RECORDADA
DEL FINAL DE LA PORVERA.
TEMPRANO FUE SU DEBUT
COMO IMPULSOR DE LAS VENTAS
DE LOS VINOS PATERNALES.
POCO ESTUVO EN LA BODEGA
QUE AL DECIR DE MALAS LENGUAS
SE QUEDÓ SIN EXISTENCIAS
PORQUE FUE MUY GENEROSA
LA GESTION DE LOS VALENCIA.
EN GONZALEZ SE ADENTRÓ
A REPETIR LA EXPERIENCIA
DANDO CON HUESO MUY DURO
PORQUE GONZALEZ NO PRESTA
AUN DE PIRRIAQUE NI UN LITRO
SIN VER ANTES LAS PESETAS.
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SE ENTRETUVO EN PADREAR
SOSTENIENDO LA PALETA
DE AYUDANTE DE PINTORA
SIENDO ESTA LA VEZ PRIMERA
SEGÚN VERSION OFICIAL
QUE SENTARA LA CABEZA
PUES NO ES LO MISMO PIAR
QUE A VARIAS BOCAS DAR BERZA,
LO QUE OBLIGÓLE A AVANZAR
EN COMERCIAL ESCALETA
Y CUANDO EL CASCA LO VIÓ
TENIA LISTAS LAS MALETAS
PARA PROSEGUIR SU AVANCE
SIN IMPORTAR DONDE FUERA
AUNQUE SABEMOS AHORA
QUE LE TOCO EN INGLATERRA.
Y ALLI ESTUVO LARGOS AÑOS
PROSPERANDO EN SU CARRERA
PRACTICANDO INGLES DE OXFORD
A TRAVES DE LA EXPERIENCIA
COMO ESA DEL PERIODO
QUE DE VEZ EN CUANDO CUENTA
Y EMPUJANDO TOAS SUS MARCAS
SIN PROPOSITO DE ENMIENDA
HASTA LLEGAR CON SU FAMA
A LOS OIDOS DE IBERIA
QUE LO TENTÓ DE MIL MODOS
PARA TRAERLO DE VUELTA
ENCARGANDOLE GESTION
DE UNAS ERRE PE MODERNAS,
RODEADO DE AZAFATAS
CUAL HAREM DE NIÑAS TIERNAS.
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EN ESAS DIÓ CON TERETE
QUE SIENDO COMO ES AUTENTICA
LO MIRÓ DE ARRIBA A ABAJO
LO EMPUJÓ CONTRA LAS CUERDAS
Y LE DIJO: ESCUCHA PACO
SI TU ERES MUCHO VALENCIA
YO NO TE VOY A LA ZAGA
PUES SOY LA REINA DE HUELVA
Y TE DIGO QUE LO NUESTRO
O NO ES, O ES COSA SERIA.
Y NUESTRO PACO QUEDÓ
VACUNADO DE QUERENCIAS.
NO TENIENDO MAS REMEDIO
SENTÓ DE NUEVO CABEZA,
VUELTO AL REVES, MUY FORMAL
PARA EL ASOMBRO DE IBERIA
Y DANDO EL LÓGICO PASO
VOLVIÓ DE NUEVO A SU TIERRA
NO SE SI SIENDO CONSCIENTE
DE LA CRISIS ENCUBIERTA
QUE ENCIMA SE LE VENIA
COMO NUBE BIEN INCIERTA
CUANDO EN GONZALEZ LE DICEN
QUE DEBE COGER LAS RIENDAS.
AHÍ FUE CUANDO LO CONOCÍ
EN SU PECULIAR ESENCIA
PUES AL SERME PRESENTADO
ME ESTRUJÓ MUY A CONCIENCIA.
AUNQUE ME HABIAN ADVERTIDO:
SI NO TE ABRAZA, TE BESA,
CONFIESO QUE SE ME PUSO
LA CARA COLOR DE FRESA
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PUES YO ENTONCES NO SABIA
DE SU INFINITA NOBLEZA.
SIGUIÓ DESPUES ESTA HISTORIA
A CABALLO DE UNA HUELGA
QUE NUNCA HUBIERA EMPEZADO
SI LAS LEYES SE CUMPLIERAN
Y EN QUE A CAÑON NOS SITIARON
LOS COCOS, SAVIS Y UGETAS
INSTALADOS CONFORTABLES
EN PACHEQUILES CASETAS
SOSTENIENDO AL MONTEPIO
HASTA PERDER LA COSECHA
AUNQUE LUEGO LO CERRARAN
POR EL TRAMITE DE URGENCIA.
AQUÍ VI MUY A LAS CLARAS
QUIEN ES PACO VALENCIA
PUES ALGUNOS PATEAMOS
DE JEREZ TODAS LAS VENTAS
HASTA PERDER LA VESÍCULA
POR ALCANZAR NUESTRA META
MIENTRAS EL DESDE SU BOSQUE
LOS MANDABA A HACER PUÑETAS
SIN ALTERAR SU COSTUMBRE
DE COMER CON SERVILLETA.
PARENTESIS AQUÍ HAGO
PARA CAMBIARME DE ACERA
Y HABLAR DE LAS AFICIONES
QUE COMPARTE CON TERESA.
LA PRIMERA, LOS VIAJES
PUES RECORREN EL PLANETA
DE LA INDIA A BUENOS AIRES
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BUSCANDO LA PRIMAVERA
QUE PERENNE SIEMPRE EXISTE
Y EL QUE LA BUSCA LA ENCUENTRA.
JAMAS YO PUDE SEGUIR
DE SUS VIAJES LA ESTELA
Y SIGO SIN PODER SABER
SI ES QUE SE VA CUANDO LLEGA,
O ES AL REVES Y APARECE
CUANDO MENOS SE LE ESPERA.
SERIA COSA ES LA SEGUNDA
LA SEGUNDA ES COSA SERIA
HABLO AHORA DE FERRER
AL QUE AYUDAR SIEMPRE INTENTA
SEGÚN SABEMOS DE CIERTO
Y AL QUE COMPRA CAMISETAS
QUE AQUÍ INTENTA REVENDER.
OPERACIÓN FINANCIERA
CON QUE SUFRAGAR SUS OBRAS
SABIENDO QUE SON MONEDAS
QUE EN OTRO MUNDO SE COBRAN
AHORA ALUDO A LA TERCERA
QUE AL PASADO SE REMITE
Y NO EXIGE QUE ME EXTIENDA
PUES BASTAN SOLO DOS VERSOS
PARA QUE TODOS ME ENTIENDAN
AL DECIR ¡MADRE DE DIOS
VIRGEN AMADA ALMONTEÑA!
DE ACERA CAMBIO DE NUEVO
Y EL PARENTESIS SE CIERRA
QUE EL ROMANCE HA DE ACABARSE
ANTES DE LAS CINCO Y MEDIA.
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NOS QUEDAMOS RECITANDO
“LOS MANDABA A HACER PUÑETAS.
SIN ALTERAR SU COSTUMBRE
DE COMER CON SERVILLETA”.
CUANDO LA PAZ SOBREVINO
EL SE CONCENTRÓ EN SU EMPRESA
PLANTANDO CARA AL MAL VIENTO
CON NECESARIA ENTEREZA
Y SIN PERDER LA SONRISA
LA DEJÓ COMO PATENA
BIEN LIMPIANDO EL ESCENARIO
PARA LA GREY GONZALERA.
Y HASTA PUSO PICA EN FLANDES
EN EMPRESA TAN SEÑERA:
DEL CONSEJO SECRETARIO
AUNQUE GONZALEZ NO FUERA.
LE TOCABA YA SEÑORES
UNA VIDA ¡AY! MÁS SERENA
PERO SACÓ DEL BOLSILLO
COMO SI FUERA CHISTERA
UN COMODIN PORTENTOSO
Y PROSIGUIÓ SU CARRERA
PASANDO A FEDEJEREZ
A CUBRIR LA PRESIDENCIA.
Y HACER TAMBIEN DE LOBISTA
CON EL BRETON ABRISQUETA.
NO CONTENTO CON EL CARGO
ACORDÓSE DE SU IBERIA
PONIENDO SURCOS AL CIELO
HASTA EL CONFIN DE LA TIERRA
JAPON, CHINA, Y DONDE SEA
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QUE EN JEREZ NUNCA SE CIERRA
MIENTRAS HAYA ALGUN MERCADO
PA PREGONAR SU EXCELENCIA.
CON LA UVA HEMOS TOPADO
Y EN ESO MI VERBO FRENA
PORQUE APENAS SI HE LOGRADO
SACARLA DE MI SESERA.
PARA VERLO TERMINADO
SOLO NOS QUEDA YA UN TEMA
Y ES QUE NOS HA ASOMBRADO
CON COSA QUE DA POR CIERTA
Y SE AFIRMA JUBILADO.
NO SE LO QUE USTEDES PIENSAN
Y SI LO CREEN RETIRADO.
PERDONAD YO NO LO CREA
Y SOBRE LO PREGONADO
QUE TENGA YO MIS RESERVAS
PORQUE EL QUE ES BUEN SOLDADO
MUERE CON LAS BOTAS PUESTAS
Y EL ROMANCE HA TERMINADO
SI YO AFIRMO CON FIRMEZA:
¡QUE EJEMPLO DE BUEN SOLDADO,
VA POR TI: PACO VALENCIA!
*El autor escribió este poema con motivo del homenaje tributado a Francisco Valencia en la bodega de San Ginés de la Jara hace unos años.
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