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José Luis García Ruiz

Catedrático ex presidente del Consejo Regulador y Fedejerez

Romance de Frasquito Paco Valencia

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FRASQUITO PACO VALENCIA

ES DE REATA FLAMENCA

ENTRECRUZADA DE CITY

Y PERFILADA EN POETA.

NIÑO FELIZ A DESPECHO

DE LOS AÑOS DE POSGUERRA

FUE DE LOS QUE IBAN AL CORPUS

CON SU BLANCA MARINERA

Y PASABAN EL VERANO

EN ESA ALAMEDA VIEJA

ESTIRANDO AÑOS MÁS TARDE

POR CALLE LARGA SUS PIERNAS

SIN QUE OLVIDEMOS TAMPOCO

LA DE COMERCIO SU ESCUELA

AQUELLA TAN RECORDADA

DEL FINAL DE LA PORVERA.

TEMPRANO FUE SU DEBUT

COMO IMPULSOR DE LAS VENTAS

DE LOS VINOS PATERNALES.

POCO ESTUVO EN LA BODEGA

QUE AL DECIR DE MALAS LENGUAS

SE QUEDÓ SIN EXISTENCIAS

PORQUE FUE MUY GENEROSA

LA GESTION DE LOS VALENCIA.

EN GONZALEZ SE ADENTRÓ

A REPETIR LA EXPERIENCIA

DANDO CON HUESO MUY DURO

PORQUE GONZALEZ NO PRESTA

AUN DE PIRRIAQUE NI UN LITRO

SIN VER ANTES LAS PESETAS.

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SE ENTRETUVO EN PADREAR

SOSTENIENDO LA PALETA

DE AYUDANTE DE PINTORA

SIENDO ESTA LA VEZ PRIMERA

SEGÚN VERSION OFICIAL

QUE SENTARA LA CABEZA

PUES NO ES LO MISMO PIAR

QUE A VARIAS BOCAS DAR BERZA,

LO QUE OBLIGÓLE A AVANZAR

EN COMERCIAL ESCALETA

Y CUANDO EL CASCA LO VIÓ

TENIA LISTAS LAS MALETAS

PARA PROSEGUIR SU AVANCE

SIN IMPORTAR DONDE FUERA

AUNQUE SABEMOS AHORA

QUE LE TOCO EN INGLATERRA.

Y ALLI ESTUVO LARGOS AÑOS

PROSPERANDO EN SU CARRERA

PRACTICANDO INGLES DE OXFORD

A TRAVES DE LA EXPERIENCIA

COMO ESA DEL PERIODO

QUE DE VEZ EN CUANDO CUENTA

Y EMPUJANDO TOAS SUS MARCAS

SIN PROPOSITO DE ENMIENDA

HASTA LLEGAR CON SU FAMA

A LOS OIDOS DE IBERIA

QUE LO TENTÓ DE MIL MODOS

PARA TRAERLO DE VUELTA

ENCARGANDOLE GESTION

DE UNAS ERRE PE MODERNAS,

RODEADO DE AZAFATAS

CUAL HAREM DE NIÑAS TIERNAS.

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EN ESAS DIÓ CON TERETE

QUE SIENDO COMO ES AUTENTICA

LO MIRÓ DE ARRIBA A ABAJO

LO EMPUJÓ CONTRA LAS CUERDAS

Y LE DIJO: ESCUCHA PACO

SI TU ERES MUCHO VALENCIA

YO NO TE VOY A LA ZAGA

PUES SOY LA REINA DE HUELVA

Y TE DIGO QUE LO NUESTRO

O NO ES, O ES COSA SERIA.

Y NUESTRO PACO QUEDÓ

VACUNADO DE QUERENCIAS.

NO TENIENDO MAS REMEDIO

SENTÓ DE NUEVO CABEZA,

VUELTO AL REVES, MUY FORMAL

PARA EL ASOMBRO DE IBERIA

Y DANDO EL LÓGICO PASO

VOLVIÓ DE NUEVO A SU TIERRA

NO SE SI SIENDO CONSCIENTE

DE LA CRISIS ENCUBIERTA

QUE ENCIMA SE LE VENIA

COMO NUBE BIEN INCIERTA

CUANDO EN GONZALEZ LE DICEN

QUE DEBE COGER LAS RIENDAS.

AHÍ FUE CUANDO LO CONOCÍ

EN SU PECULIAR ESENCIA

PUES AL SERME PRESENTADO

ME ESTRUJÓ MUY A CONCIENCIA.

AUNQUE ME HABIAN ADVERTIDO:

SI NO TE ABRAZA, TE BESA,

CONFIESO QUE SE ME PUSO

LA CARA COLOR DE FRESA

4

PUES YO ENTONCES NO SABIA

DE SU INFINITA NOBLEZA.

SIGUIÓ DESPUES ESTA HISTORIA

A CABALLO DE UNA HUELGA

QUE NUNCA HUBIERA EMPEZADO

SI LAS LEYES SE CUMPLIERAN

Y EN QUE A CAÑON NOS SITIARON

LOS COCOS, SAVIS Y UGETAS

INSTALADOS CONFORTABLES

EN PACHEQUILES CASETAS

SOSTENIENDO AL MONTEPIO

HASTA PERDER LA COSECHA

AUNQUE LUEGO LO CERRARAN

POR EL TRAMITE DE URGENCIA.

AQUÍ VI MUY A LAS CLARAS

QUIEN ES PACO VALENCIA

PUES ALGUNOS PATEAMOS

DE JEREZ TODAS LAS VENTAS

HASTA PERDER LA VESÍCULA

POR ALCANZAR NUESTRA META

MIENTRAS EL DESDE SU BOSQUE

LOS MANDABA A HACER PUÑETAS

SIN ALTERAR SU COSTUMBRE

DE COMER CON SERVILLETA.

PARENTESIS AQUÍ HAGO

PARA CAMBIARME DE ACERA

Y HABLAR DE LAS AFICIONES

QUE COMPARTE CON TERESA.

LA PRIMERA, LOS VIAJES

PUES RECORREN EL PLANETA

DE LA INDIA A BUENOS AIRES

5

BUSCANDO LA PRIMAVERA

QUE PERENNE SIEMPRE EXISTE

Y EL QUE LA BUSCA LA ENCUENTRA.

JAMAS YO PUDE SEGUIR

DE SUS VIAJES LA ESTELA

Y SIGO SIN PODER SABER

SI ES QUE SE VA CUANDO LLEGA,

O ES AL REVES Y APARECE

CUANDO MENOS SE LE ESPERA.

SERIA COSA ES LA SEGUNDA

LA SEGUNDA ES COSA SERIA

HABLO AHORA DE FERRER

AL QUE AYUDAR SIEMPRE INTENTA

SEGÚN SABEMOS DE CIERTO

Y AL QUE COMPRA CAMISETAS

QUE AQUÍ INTENTA REVENDER.

OPERACIÓN FINANCIERA

CON QUE SUFRAGAR SUS OBRAS

SABIENDO QUE SON MONEDAS

QUE EN OTRO MUNDO SE COBRAN

AHORA ALUDO A LA TERCERA

QUE AL PASADO SE REMITE

Y NO EXIGE QUE ME EXTIENDA

PUES BASTAN SOLO DOS VERSOS

PARA QUE TODOS ME ENTIENDAN

AL DECIR ¡MADRE DE DIOS

VIRGEN AMADA ALMONTEÑA!

DE ACERA CAMBIO DE NUEVO

Y EL PARENTESIS SE CIERRA

QUE EL ROMANCE HA DE ACABARSE

ANTES DE LAS CINCO Y MEDIA.

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NOS QUEDAMOS RECITANDO

“LOS MANDABA A HACER PUÑETAS.

SIN ALTERAR SU COSTUMBRE

DE COMER CON SERVILLETA”.

CUANDO LA PAZ SOBREVINO

EL SE CONCENTRÓ EN SU EMPRESA

PLANTANDO CARA AL MAL VIENTO

CON NECESARIA ENTEREZA

Y SIN PERDER LA SONRISA

LA DEJÓ COMO PATENA

BIEN LIMPIANDO EL ESCENARIO

PARA LA GREY GONZALERA.

Y HASTA PUSO PICA EN FLANDES

EN EMPRESA TAN SEÑERA:

DEL CONSEJO SECRETARIO

AUNQUE GONZALEZ NO FUERA.

LE TOCABA YA SEÑORES

UNA VIDA ¡AY! MÁS SERENA

PERO SACÓ DEL BOLSILLO

COMO SI FUERA CHISTERA

UN COMODIN PORTENTOSO

Y PROSIGUIÓ SU CARRERA

PASANDO A FEDEJEREZ

A CUBRIR LA PRESIDENCIA.

Y HACER TAMBIEN DE LOBISTA

CON EL BRETON ABRISQUETA.

NO CONTENTO CON EL CARGO

ACORDÓSE DE SU IBERIA

PONIENDO SURCOS AL CIELO

HASTA EL CONFIN DE LA TIERRA

JAPON, CHINA, Y DONDE SEA

7

QUE EN JEREZ NUNCA SE CIERRA

MIENTRAS HAYA ALGUN MERCADO

PA PREGONAR SU EXCELENCIA.

CON LA UVA HEMOS TOPADO

Y EN ESO MI VERBO FRENA

PORQUE APENAS SI HE LOGRADO

SACARLA DE MI SESERA.

PARA VERLO TERMINADO

SOLO NOS QUEDA YA UN TEMA

Y ES QUE NOS HA ASOMBRADO

CON COSA QUE DA POR CIERTA

Y SE AFIRMA JUBILADO.

NO SE LO QUE USTEDES PIENSAN

Y SI LO CREEN RETIRADO.

PERDONAD YO NO LO CREA

Y SOBRE LO PREGONADO

QUE TENGA YO MIS RESERVAS

PORQUE EL QUE ES BUEN SOLDADO

MUERE CON LAS BOTAS PUESTAS

Y EL ROMANCE HA TERMINADO

SI YO AFIRMO CON FIRMEZA:

¡QUE EJEMPLO DE BUEN SOLDADO,

VA POR TI: PACO VALENCIA!

*El autor escribió este poema con motivo del homenaje tributado a Francisco Valencia en la bodega de San Ginés de la Jara hace unos años. 

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