Tobogán de sensaciones vesperales

Cabalga el tiempo en una dirección única, la que se data para las ocho de la tarde del último domingo de noviembre en Jor, lugar donde se halla el rodeo donde el pleito, estadio Al Bayt que afora 60.000 espectadores. Todos los huevos en esa sola canasta aunque la tropa de Luis Enrique tiene margen para el error tras su recital del miércoles sobre Costa Rica. Y así las cosas, el tiempo galopa con prisas y con ciertas dudas en la valija.

Si el fútbol no fuese como es, con esa carga de azar que tanto pie da al maracanazo podríamos asegurar que el triunfo vestiría del rojo de la casaca española, pero... La sensación que desprende Alemania no tiene nada que ver con haber caído ante los japoneses. Los teutones tuvieron la posibilidad de resolver en la primera parte, pero la falta de acierto de sus delanteros más los muchos del portero nipón llevaron el partido a una dimensión que los destrozó.

Por contra España laminó a un rival con aspecto de sparring, lo que no debe dar opción a una sobredosis de euforia. Todas las sobredosis las carga el Diablo y además existe el precedente de cierta sentencia. Un aserto que dice que el fútbol es un juego de once contra once en el que suele ganar Alemania, conque confianzas las precisas. Y no se trata de que mengüe la autoestima de la joven orquesta que ha aglutinado Luis Enrique, pero sí puede asegurarse que será otra historia.

Es un partido de pastillita debajo de la lengua, sobre todo para los alemanes. Que la cuatricampeona del mundo se vaya a casa en caso de derrota le da a esta cita un sabor muy especial. Ya los mandamos para casa en la Eurocopa de 2008 en la final y en el Mundial hasta un poco antes, pero que se queden fuera en la fase de grupos sería un numerito. Y las horas siguen galopando en pos de la gran cita para que ya mañana se produzca el estallido. Fútbol en estado puro.