El alcaldable más esperado

Los jerezanos se enfrentarán en menos de tres meses a tres convocatorias electorales en las que deberán decidir quién gobierna el país, quién quieren que dirija su ciudad y a quién le van a dar el poder en Europa cuando atraviesa una de sus mayores crisis y sin olvidar la importancia del reparto de sus fondos. Tres citas con las urnas en la que puede pasar de todo, teniendo en cuenta la fragmentación política y el nivel de crispación alcanzado, pero, sobre todo, el hartazgo de los votantes. De momento, en Jerez, los partidos políticos deberán apañárselas para elaborar las listas al Congreso y al Senado al tiempo que deberán ultimar sus candidaturas a las municipales. Todo ello, mientras el Gobierno de la Junta echa a andar bajo la presión diaria de un socio de investidura que ha encontrado en el pacto andaluz un filón para querer demostrar que sus ideas pueden gobernar en Moncloa.

En el caso de las municipales, en Jerez la batalla por el sillón de la alcaldía no va a ser nada fácil teniendo en cuenta que sus votantes quitan y ponen alcaldes, sin ningún miedo, haciendo uso del voto útil. En las próximas semanas será, por tanto, clave conocer los cabezas de lista de Cs y Vox, que, como en el Gordo de la Lotería, se están haciendo de rogar. Ambos partidos son consientes de que los vientos soplan a su favor tras los buenos resultados obtenidos en las autonómicas, en las que Cs fue el partido más votado y en las que Vox llegó a sumar más de 10.000 votos. Aún así, ambas formaciones saben que en unas municipales no basta con el tirón de la jerezana Arrimadas ni con la capacidad de Abascal para hacerse con el voto del hartazgo, el candidato pesa y mucho, pues al final es el que tiene que dar respuesta a los problemas de una ciudad que encabeza la tasa de desempleo en el país y con un Ayuntamiento con más mil millones de deuda. En el caso de Vox la posibilidad de ser llave no pone tan alto el listón en la búsqueda del candidato, pensando más la marca, como ya ocurrió en 2015 con Ganemos; sin embargo Cs sabe que se la juega y de ahí quizás su tardanza. Pronto lo sabremos.