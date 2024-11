¡Becarios!

No doy crédito. Tanto si es cierto como si es una excusa para eludir responsabilidades. No hablo de Carlos Mazón sino de la Agencia Efe. Aunque nació en el Franquismo, ha sido durante décadas uno de los pilares del periodiso más serio, honesto y fiable en nuestro país. Así lo aprendí siendo becaria hace (demasiados) años: “Si lo da Efe, es verdad”. Hoy no. Eran otros tiempos; y no es nostalgia.

A ver si consigo hacerles un resumen: por casualidades del destino, de la Academia más bien, coincidí la semana pasada en Granada con el profesor Ramón Salaverría justo después de ser entrevistado en Antena3 a cuenta de la desinformación, de los bulos de la DANA y del sorpresivo abandono de la red X por parte de The Guardian y de La Vanguardia. Esa tarde, cuando apenas había periodistas en la Redacción, salta la noticia del choque de un helicóptero contra la Torre de Cristal de Madrid. ¡Momento adrenalina! Pero, en cuestión de minutos, Salaverría fue testigo de cómo se contrastaba y desmontaba una información: “No había nada”. En nada, la Agencia Efe pedía perdón públicamente y justificaba la cagada por la actividad formativa de un alumno: estaban practicando y se coló la noticia.

No me lo creo. No en la Agencia Efe en que yo aprendí a ser periodista. Y, si es cierto, deberíamos hacer una reflexión bien profunda, toda la profesión, para cuestionarnos hacia dónde caminamos. Cómo las urgencias del “ya” y la tiranía del “me gusta” y el “retuit” están haciendo que volemos por los aires todas las cautelas.

Eso lo pensé ese día. Hoy no sé si me sorprende más el origen de todo o la manipulación posterior. Decenas de webs de Madrid (periódicos algunos, pseudoconspiradores otros) se lanzaron a cazarclicks: unos mantenían la noticia hasta el último párrafo; otros la dejaban en interrogante resistiéndose a contar que no era cierto. He vuelto a buscar el tema y todo ha ido in crescendo. Resulta que estamos ante (otra) maniobra de Pedro Sánchez al estilo del 11-S. ¡Paren que me bajo!

No sólo X es un basurero y no sólo es por culpa de Elon Musk. He dudado mucho en escribir este artículo. También he reflexionado mucho sobre dejar X. Pero le doy la razón a Salaverría (vean la entrevista en Antena3; léanlo): no podemos dejar todo el espacio a quienes intoxican y refugiarnos en nuestra burbuja. Duele, sí, pero hay que estar.

Aun así, también alabo el gesto de The Guardian y La Vanguardia: importan los referentes. De nada de esto estaríamos hablando sin los aciertos de unos, sin las cagadas de otros. ¡Gracias becarios!