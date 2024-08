Un café con Manuel Ruiz Romero: andalucismo, municipalismo, tardofranquismo... (I)

Doctor en Historia –“también he hecho posteriormente Ciencias Políticas”- y un destacable listado de premios en virtud de su labor ensayística avalan la envergadura académica de Manuel Ruiz Romero: uno de los intelectuales más capacitados de nuestro sur del Sur para desplegar la siempre necesaria visión analítica sobre Andalucía, el andalucismo, Blas Infante y otras materias como la municipalización, la prensa durante el tardofranquismo y la Transición o los motivos que propiciaron la dimisión de Rafael Escuredo, primer presidente de la Junta de Andalucía, aquel 17 de febrero de 1984. Es un placer conversar con Manuel Ruiz. Su sabiduría se expresa en códigos de serenidad. Un servidor rompe el hielo configurando una pregunta cuasi de Perogrullo: ¿qué tienen el Andalucismo Histórico y político de la Transición y el tardofranquismo que su amistad procuran? La respuesta no se hace esperar: “Aquel primer andalucismo infantiano (1883-1936), sustancialmente coincidente con la biografía del notario de Casares, emerge durante los últimos años del franquismo en primer lugar con un magma socio-cultural: literatura, cantautores, grupos folk, teatro, flamenco, defensa del habla, rock andaluz, intelectuales, universidad… formatos donde se manifiesta una identidad andaluza, tan rica como disidente que más tarde, con el empuje de la reforma política, se encauza electoralmente a través de las formaciones políticas”.

¿Formaciones políticas con empuje social?: “Sí. Entre ellas, es el andalucismo político (primero como Compromiso Político, luego como Alianza Socialista de Andalucía -ASA-, más tarde PSA) el primero que, contracorriente a la izquierda tradicional, asume ese legado (símbolos y doctrina) en su ideario, de forma que no se puede entender nuestra particular transición a un autogobierno por la vía del artículo 151 de la CE (el único que por ahí transita) sin el empuje que significó el descubrimiento, asunción y socialización de unos personajes, hechos y doctrina, que se creían enterrados por el franquismo. Siempre digo que ese hallazgo actuó de catalizador y sin el cual no puede entenderse nuestro sexenio autonómico (1977-1982)”.

Me pregunto si su consagración como ensayista dirige a esta causa sus prioridades tanto académicas como vitales. Manolo Ruiz indica que “un sacerdote Escolapio que fue profesor mío y luego biógrafo de Blas Infante, Enrique Iniesta Coullaut-Valera, es quien me animó después de lograr Magisterio, a estudiar Historia, disciplina ésta en la que me doctoré. Mis primeros trabajos fueron sobre los antecedentes de la autonomía andaluza durante la II República. Más tarde dicha labor fue ampliada en el tiempo como tesis bajo el título: ‘El Estatuto de Autonomía para Andalucía en el contexto de la transición española’ becada por el Congreso de los Diputados y premiada por la Junta de Andalucía”. Y ya desde entonces… “En efecto desde entonces, además de todo lo que es el Andalucismo Histórico y el político en su segunda generación, he trabajado la prensa andaluza desde el tardofranquismo a la transición y el municipalismo como dimensión básica en democracia. Concretamente, de Jerez estoy analizando y voy publicando el papel del Ayuntamiento desde tiempos de García Figueras a la primera corporación democrática de 1979, para la que tengo pendiente entrevista con Pedro Pacheco. Es en este perfil municipalista donde publiqué una biografía política de Miguel Primo de Rivera y Urquijo”.

Con la editorial andaluza Almuzara ha publicado recientemente: ‘Andalucismo histórico. Orígenes y evolución en tiempos de Blas Infante’. Obra que es una síntesis pedagógica “de cómo brota, se desarrolla y evoluciona ese andalucismo infantiano citado”. Un trabajo que presenta los últimos descubrimientos en dicho campo expuestos de una manera popular y con un lenguaje para todos los públicos: “Creo que los más jóvenes, sobre todo, tienen que conocer ese legado que heredan y, más aun, hacía falta una obra de estas características que acercara al gran público contenidos y reflexiones que nos ayuden a comprender y amar la Andalucía de hoy”.

Por otro lado, con la Fundación Centro de Estudios Andaluces “y junto a mi sobrino Norberto Ruiz” han editado ‘Don Dimas. Historia de zorros y de hombres. Blas Infante Pérez’. “Trabajo que es la transcripción de un manuscrito inédito que es un cuento animalista y espiritual de sus vivencias alrededor de un zorrito que adopta como si fuese un animal doméstico”. La obra, hasta ahora desconocida, es una ruta hacia al interior del ser humano, cuestionando tradiciones sin lógica como la caza, así como un sentido de la vida superficial biológico o instintivo: “El cuento y nuestra interpretación aportan luz a su reflexión intimista referida a una espiritualidad ecuménica que supera creencias convencionales y enfatiza la heterodoxia anti dogmática en su pensamiento. El andalucismo infantiano está fundamentado, en primera instancia, por un humanismo vital que nos anima a ser, antes que nada, mejores personas: más libres, conscientes, en equilibrio con la naturaleza y otros seres vivos, solidarias y en constante crecimiento interior”.