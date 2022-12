Una corrupción mala, pero menos

Los argumentos y razones ofrecidas por el Gobierno para reformar el Código Penal en materia de sedición y malversación o son una colección de falacias y medias verdades o producen daños colaterales, aparte de los propios. Vemos un resumen no exhaustivo.

Hay que homologar la sedición con otros países europeos.Pero ¿con cuáles? No son pocos los que contemplan penas severas de cárcel para acciones semejantes a las sufridas en Cataluña. No las castigan como desórdenes públicos, desde luego.

Hay que homologar la malversación con otros códigos penales.¿Por qué? ¿Qué problema existe en sancionar más las conductas malversadoras en un país que ha padecido tanta corrupción? ¿Cómo se justifica que la izquierda rebaje a estos delincuentes las penas que el PP les aumentó?

No es tan grave malversar dinero público con una finalidad pública como malversarlo para el lucro privado. Claro que no: ¡es mucho peor! Para el mantenimiento y defensa de la democracia y sus instituciones resulta más demoledor y negativo emplear el patrimonio de todos en organizar un referéndum para liquidar la Constitución y acabar con la unidad del país que meterlo en el bolsillo del que lo administra. (Por otra parte: Puigdemont no se apropió de la caja de la Generalitat, pero es evidente que se lucraba del procès, porque si éste no fracasa ¿no habría sido president de la república catalana, con más poder e ingresos que como president de una autonomía? Un lucro político.

La reforma excluye de sus beneficios a los corruptos.Seguimos con el lucro personal, es decir, inaugurando una nueva tipología de la corrupción. Habría una corrupción mala, la cometida por los que robaron el dinero de todos para llevárselo a casa, y otra corrupción menos mala, la de los que defraudaron y distrajeron caudales públicos, pero para un bien colectivo (un partido, una causa política, una ONG). Estos últimos son los destinatarios del alivio de penas. Ojo, que ahí están políticos del PSOE y el PP, ¿Hacemos las reformas a favor de la casta, pues? Esta reforma va a ser como la ley del sólo sí es sí: tendrá daños indeseados que no podrán arreglar los jueces.

Todo es en favor de la convivencia en Cataluña.Una mentira muy gorda. La convivencia en Cataluña mejoró porque los golpistas fueron derrotados por la ley y la democracia. Lo peor que se puede hacer es darles poco a poco, aceptando su chantaje, lo que no consiguieron por las bravas. Todo es por seguir en la Moncloa unos años más.