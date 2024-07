'Discursos oficialistas'

Así lo definía un ex alto cargo político del partido que fuera a quien nos encontramos paseando, ya disfrutando de su jubilación, por tierras Campo- Gibraltareñas. En la conversación salió a relucir la opinión de un veterano que hizo política en otros tiempos y no muy lejanos. En su opinión advierte un cambio pronunciado en la política actual a la que califica en la mayoría de los casos de haberse instalado un “discurso oficialista”. En otras palabras no políticas: “que ahora no arriesgan ni se mojan”. Quizás no le falte razón pero también cambiaron las estrategias, que en muchas ocasiones no se entienden a simple vista, y otras veces ni ellos mismos, los que toman las decisiones, las podrían explicar. Pero seguro, más vale, que haya un motivo que justifique esas decisiones por el bien de la “Cosa pública o Rex Pública” y no solo por el bien personal de los que participan. “¿Lo coge nene?”

Hemos visto estos días grandes movimientos o “cambios de estampitas” que diría aquél… susceptibles de previos acuerdos a nivel nacional como por ejemplo caso de los ERE vs Amnistía y sus derivados que ,si nos fijamos, en el fondo parecen fruto de un acuerdo a altísimos niveles si es que queda alguno de esos niveles..

Ya en Jerez y sus pedanías, hemos vivido cambios e inclusiones en los gobiernos locales que han sorprendido bastante por no decir muchísimo. Noticias como que la ex alcaldesa socialista Mamen Sánchez ha tenido que intervenir para que no expulsaran a un militante socialista-joven por cierto y con la virtud de crítico e inquieto, para que no fuera expulsado ya que las Juventudes Socialistas resolvieron en primera instancia expulsar a Gabriel Fabregat por su reiterado apoyo público a los actos del PP en la campaña de los municipales. La actual alcaldesa del PP mueve ficha desplazando a un miembro del propio partido del PP e incorpora como nuevo asesor, que realizará las tareas director de comunicación del Ayuntamiento de Jerez a una persona nada alineada, más bien todo lo contrario, con las políticas del PP. Ahora bien indudable su gran profesionalidad la del amigo y respetado Múgica a quien le deseamos la mejor de las venturas. No menos llamativo es el fichaje que ha realizado el Sr Beardo en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, incorporando a Mila Pérez , la “mano derecha” (será por eso) durante los dos gobiernos de Mamen Sánchez del PSOE en Jerez. Así las cosas y visto lo visto no sabemos si como decía el buen amigo y ex alto cargo político que actualmente la política vive de los “discursos oficialistas” o hay más cera de la que arde. Estamos viviendo acontecimientos muy sorprendentes en muchos ámbitos y la política no iba a ser menos. Asistimos a noticas como que Jerez quiere ser la Capital de la Cultura en Europa pero el corazón de Jerez en la cultura, el Teatro Villamarta no le meten ni un céntimo en sus cuentas y está con “fatiguitas dobles” . Pero a otras fundaciones e instituciones le insuflan y bien a nivel Andalucía. O bien vemos con lágrimas en los ojos del flamenco como le dan el premio “Castillete de Oro” del Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión a Omar Montes desprestigiando así al Flamenco y al Festival. Ya veremos si estos movimientos en la imaginaria tabla de ajedrez son “jaque mate con el caballo o como el del chiste: “jalá te mate tú con la flagoneta” Y vaya usté condió.