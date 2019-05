Aunque parezca mentira, y sin que nadie se ponga colorao, ya estamos de nuevo en elecciones. Si hubieran coincido las generales nos hubiésemos ahorrado 150 millones (unos 25.000 millones de pelas), pero ¿quién dijo pena? Somos un país rico, o al menos lo aparentamos aunque haya 12 millones de pobres. Así que ahora, aparte de esas europeas, que hay que hacer un máster para saber cómo cuernos se vota y a quién, nos toca elegir a quienes de verdad van a tener la capacidad de solucionar o no nuestros problemas como vecinos que somos de este nuestro Jerez. Y eso es lo que elegimos, a los miembros de cada partido que formarán parte del pleno municipal donde además de sobre la guerra de Afganistán, el deshielo de los polos o el conflicto de los misiles, hay veces en que se habla de Jerez, e incluso hay algunos que hacen propuesta que afectan a barrios de nuestra ciudad ¡Cojonudo! Pero no se confundan. Por mucho que haya quien diga quebueno, lo que sea, al final todo es mentira. Ni a muchos alcaldes les importa un comino lo que elija el vecino, ni es el vecino el que elige al alcalde, La pura realidad es que los vecinos elegimos a partidos políticos, no a personas. En función de los votos que obtengan esos partidos, meterán más o menos gente de la lista en el Ayuntamiento como concejales, y finalmente serán los concejales, y no los vecinos, quienes elijan al Alcalde. Vamos, que ustedes pueden darle la mayoría a quien quieran, que después serán los pactos a nivel nacional, los que harán el reparto e intercambio de estampitas, digo de alcaldías, y será en los despachos de Madrid donde realmente se decida y elija quien es el alcalde de cada pueblo o ciudad. Lo demás, pura ilusión.

Pero bueno, ahora viene la Feria, y es de suponer que no nos darán mucho la lata, solo abanicos y pin en el mejor de los casos. Así que aprovechemos estos días que ya mismo nos encontramos de frente con la campaña. Feliz Feria… ¡Que la disfruten!