Elon y el cuarto Reich

En tránsito
Eduardo Jordá
¿Por qué?
El señor Musk ha declarado que la UE “debería ser abolida”, después de que la Unión haya obsequiado a X con una multa de 120 millones de euros. Según don Elon, “la soberanía debería ser devuelta a los países individuales, para que los gobiernos puedan representar mejor a sus pueblos”. Obsérvese que ese mismo discurso, cercano a Orban, es el que ofrecen los nacionalismos periféricos respecto de la Administración española. Pero la UE nació, precisamente, con la idea de conjurar los nacionalismos y de fortalecerse frente a señores como Musk. Lo cual viene a corroborarse, a menor escala, con la particular idea de democracia de nuestros nacionalistas más conspicuos: Otegi, Puigdemont, Orriols y demás conjurados de la causa.
En fin, esta apelación a la soberanía no es otra cosa que la vieja estrategia divisiva, intentada con Ucrania, para que los países o las regiones queden a expensas de sus predadores locales o foráneos. El 4º Reich al que hace alusión el señor Musk, referido a la UE, tiene su único símil oportuno y real en la voracidad expansionista y la naturaleza autoritaria de la Rusia de Putin, cuyo linaje más exacto sería, no obstante, una versión difusa y posmoderna del orbe soviético. Asunto distinto es la burocracia de Bruselas, de la que se queja el señor Musk, cuya corpulencia y densidad resulta, presumiblemente, ajena a un ciudadano de los EEUU. Enzensberger llamó a esta intricada y útil red funcionarial “el gentil monstruo de Bruselas”; mientras que Paz, más receloso, considera al Estado un “ogro filantrópico”. En cualquier caso, esta gentil filantropía no tiene otro objeto que aligerarnos tanto del gregarismo que debilita a Europa; como de esa fiebre de lo idéntico, contraria a la propia idea de democracia, con la que se embarnece y medra el nacionalista.
Lejos de haber desaparecido, los nacionalismos no han hecho sino recrudecerse en los últimos años. Y representan, aleccionados desde fuera, uno de los serios peligros que acechan a la Unión. El error del Brexit debiera ser motivo de aprendizaje a cualquier escala. Sin embargo, no parece muy probable. En España se considera “progresista” la política exactiva, tribal y reaccionaria de los nacionalismos que apoyan al Gobierno. Lo cual se hace extensible, como un eco, a las simpatías políticas del señor Abascal y el señor Orban, contrarias a la UE.
También te puede interesar
En tránsito
Eduardo Jordá
¿Por qué?
Paisaje urbano
Eduardo Osborne
Ussía, del humor a la ira
La colmena
Magdalena Trillo
No me llames vieja
Crónica personal
Retirada estratégica
Lo último
El parqué
Escasas variaciones
EDITORIAL
Extremadura como espejo nacional
Desde la espadaña
La oración de un ateo