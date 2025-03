¿Exageran o callan lo que saben?

Los comisarios de la UE aprobarán hoy un informe sobre defensa civil encargado por la presidenta Von der Leyen como parte, junto al rearme, de las medidas para reforzar la seguridad europea. Se aconsejará a las familias que creen reservas de las cosas imprescindibles para ser autosuficientes durante un periodo de 72 horas –el tiempo medio estimado para que las autoridades reaccionen y presten ayuda– en el caso de una emergencia sanitaria, una catástrofe natural o una agresión, ya se trate de una guerra convencional, un atentado terrorista o un ciberataque. Y se proporcionará a los ciudadanos directrices sobre almacenamiento, evacuaciones y acceso a servicios de emergencia.

Los biempensantes pueden poner como precedentes que justifiquen estas medidas la pandemia, los recientes desastres naturales, el terrorismo islamista o… ¿O qué? No hay precedentes bélicos recientes que lo justifiquen. ¿Exageran o saben cosas que ignoramos? ¿Hablar de una Tercera Guerra Mundial es algo más que otra chifladura de Trump o una cuestión más seria? ¿Es a eso a lo que aludió la presidenta Von der Leyen al actualizar el sivis pacem, para bellum diciendo que “si Europa quiere evitar la guerra, Europa debe prepararse para la guerra”?

Hace 80 años que no hay guerras en Europa Occidental y ni tan siquiera en los años más duros de la Guerra Fría se tomaron medidas de esta naturaleza, que, en cambio, sí se activaron en EEUU haciendo simulacros de bombardeos atómicos en los colegios o animando a que los ciudadanos se construyeran refugios equipados para la supervivencia. Por lo visto en los años 50 y 60 los europeos pensábamos que las bombas atómicas volarían sobre nosotros para caer en la Unión Soviética y en Estados Unidos. Y confiábamos nuestra protección a los invencibles, eficaces y super armados americanos.

¿Qué ha cambiado? ¿Los EEUU ya no son invencibles y eficaces? ¿Ya no nos ayudarían en caso de una agresión, como hicieron cuando Alemania se puso brava luchando en las dos guerras mundiales? ¿Con ese Maduro en versión democrática, teñida y escardada que es Trump ya no nos protegen frente a Rusia? ¿Hay posibilidades, como se dice en el informe, de una “agresión armada que afecte a uno o más Estados miembros” y por ello “es urgente que la UE y sus estados miembros refuercen su preparación”? Insisto: ¿exageran o saben cosas que callan?