La Feria de Jerez mira a la capitalidad europea

La presente edición que acaba de clausurarse por todo lo alto, incluso con un anunciado diluvio- anti alergia- que cayó el viernes de feria. Estaba prevista la alerta pero claro allí cuando entras te olvidas... La lluvia caló bien en una de las áreas de mejora de la Feria como es el albero que brilló por su ausencia como lleva sucediendo desde hace ya años y que nos consta está en la lista de tareas de nuestra alcaldesa y equipo de gobierno. Un ayuntamiento al que hay que felicitar por el desarrollo de la cita jerezana como es nuestra Feria del Caballo. Una cita la del 2025 donde se fueron unificando muchos criterios aún con la lógica tensión inicial de los cambios. Unos cambios que suscitaron polémica( como cuando los había Pacheco, Pilita o Mamen) pero que el diálogo entre los agentes o mapa de interesados lo fue calmando y seguro que desencadenará en seguir construyendo una Feria que mira a la excelencia, que la distingue en el mundo entero.

Una Feria única con personalidad suficiente a pesar de aquellos y aquellas que en vez de aclarar cuál es su proyecto de ciudad y defenderlo como partido de IU en Jerez han tenido la mala fortuna de llevar a los tribunales a la Feria de Jerez. En palabras publicadas en redes sociales de Paco Camas, anterior Delgado de Cultura de Jerez : “hay que ser muy gaché para llevar a la Feria de Jerez a los tribunales”. Así es Paco, este patrimonio tan importante para nuestra ciudad hay que defenderlo con el nivel requerido si es que de verdad te importa Jerez. No es recomendable hablar mal del Caballo , en este caso de la Feria del Caballo.porque si no a ver quién nos la compra… Es cierto que hay muchas cosas que mejorar, pero no sabemos si son más o menos que las de antes con otros gobiernos.

Hay que tener sentido común, espíritu de sacrificio, afán de superación y sobre todo proyecto de ciudad. Así se evita caer en la vagancia de acudir a otros lares donde se sabe cómo se empieza pero no como termina. En definitiva,podemos estar contentos pero no relajarnos ante una feria grande , inclusiva, generosa y brillante que mira con energía y definición a la Capitalidad Europea de la Cultura. Una edición que ha sido capaz de mejorar el repertorio musical exigido aún con aquellos que lo han incumplido y que deberán depurase responsabilidades como las de acceso a las casetas que debe exigirse con contundencia la vigilancia y cumplimiento de mantener el acceso libre a las casetas. Una edición en la que ha habido muy buen flamenco con muy buenos grupos y artistas. Buena oferta gastronómica de nuestros hosteleros salvo aquellos que murieron de éxito. Extraordinaria afluencia de personalidades, instituciones, artistas, famosos, asociaciones, empresas, colectivos de todos los colores y condiciones. Las actividades paralelas a la Feria también brillaron en todas sus disciplinas. Quizás podríamos dedicar un capítulo especial a un área de mejora como es el paseo de caballos y enganches . Jerez tiene fondo de armario, debe y puede exiibirlo. Deberíamos emplear más recursos en incentivar a los agentes claves para que acudan al real de la feria con los caballos y carruajes, enganches mejores del mundo porque en Jerez los hay pero se echan de menos algunos. En definitiva, en esta Feria dedicada a la familia gitana en sus 600 años de su llegada a la península. Una cita que ha ofrecido a todos sus visitantes una copa de vino de la tierra con un equipo de Venenciadores de Jesús Rubiales que ha hecho las delicias del arte de la venencia en la Portada. Por todo ello podemos estar más que satisfechos.

Hasta el clima estuvo excelente, salvando la tormenta del viernes.¡ Ole y que viva Jerez que es una mina !Y vaya usté condió