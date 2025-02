Me preguntaron algunos amigos a qué hora íbamos a quedar para ir a Chapín a ver al Xerez. Les comenté que a este partido no iba a poder ir, tenía un compromiso familiar en casa. Poco después se enteraron por mí de que otro amigo, que llevaba tiempo sin ir a ver al Xerez, iba a asistir al encuentro frente a La Unión, uno de los gallos de la categoría. En ese mismo momento empezó a cundir el pánico entre el resto de amigos y conocidos, pero nadie quiso decir nada por aquello de 'no mentar ruina'. Cuando terminó el partido tuve varias llamadas y tras descolgar, casi sin tiempo de preguntar, escuchaba: "Es un gafe, que no vaya más, que es un gafe". En el fondo, así nos quedamos todos más tranquilos, porque ya sabemos cuál es la solución para volver a ganar.

Al margen de la anécdota, lo que en estas dos últimas semanas se ha puesto de manifiesto es lo apretado y competitivo del grupo del Xerez. Al mismo tiempo que el conjunto xerecista como recién ascendido está cuajando una gran temporada, pero a la vez, se notan los equipos que llevan más tiempo en la categoría y gozan de mayores presupuestos que el club azulino. Por último, si por afición fuera, no habría discusión alguna de qué equipo debería ascender, otra vez por encima de los ocho mil espectadores en Chapín. En el fútbol y otros deportes de equipo, desde siempre se ha hecho referencia al jugador número doce, es decir, a la importancia de tener un afición fiel, pasional y que anima constantemente a sus jugadores. De hecho es un comentario muy recurrente entre jugadores, entrenadores. Por supuesto que jugar con un ambiente favorables permite al jugador controlar la presión y el estrés, pero en el fondo todos saben que el partido lo juegan los jugadores en el terreno de juego.

En esta ocasión, la palabras de la previa de Checa se volvieron a cumplir: "Los detalles decidirán un partido que será igualado" y ese detalle cayó del lado visitante en forma de gol. El Xerez sigue en pues de play-off de ascenso, pero siguiendo con la línea argumental del anterior artículo, todavía le restan ocho puntos para certificar la permanencia y hasta que no se consiga no tiene sentido seguir yendo con el cántaro a la fuente. Tras partidos como los de las dos últimas jornadas es cuando la mesura y la confianza deben imperar en el vestuario, para seguir trabajando y remando en la misma dirección. Hasta el final de temporada tendrá que seguir luchando. De todas formas, nosotros nos encargaremos de que nuestro amigo el 'gafe' se tire otra temporadita sin pisar Chapín y así nos quedamos más tranquilos.