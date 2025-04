Tómese el artículo de hoy como un whatsapp enviado a un amigo de confianza. Los hermanos Singer comparecen en las librerías con Cuentos escogidos de Israel Joshua Singer (Xórdica) y Un amigo de Kafka y otros cuentos de Isaac Bashevis Singer (Nórdica). Israel, en 1893, e Isaac, en 1903, nacieron en Bilgoraj, Polonia, entonces parte del imperio ruso, en una familia de gran tradición rabínica. Afortunadamente para ambos, visto lo que pasó poco después, Israel emigró a Estados Unidos en 1934, ayudando a su hermano a hacerlo en 1935. Aunque tenían una modesta carrera como escritores será en Nueva York donde escribirán y publicarán sus obras, siempre en yiddish, encargándose Joseph Singer, hijo de Israel, de traducir al inglés las obras de su padre y de su tío. Conforme la producción de Isaac creció, se rodeó de un equipo de extraordinarias, inteligentes y muy creativas traductoras sobre las que se ha rodado el documental Las musas de Bashevis Singer.

Israel falleció en 1944, a los 50 años, dejando pocas, pero extraordinarias novelas. Pueden leer en Acantilado, directamente traducidas del yiddish por Rhoda Enelde y Jacob Abecasís, las espléndidas sagas familiares Los hermanos Ashkenazi y La familia Karnowski, y el libro de memorias sobre su infancia y juventud De un mundo que ya no está, título que recoge el valor testimonial de la obra de los dos hermanos que vieron desaparecer con el Holocausto el mundo al que pertenecían. De ahí su empeño en conservar no solo su memoria, también su lengua, el yiddish. Los cuentos que ahora publica Xórdica, como se dice en su presentación, “retratan magistralmente –con un finísimo sentido del humor– unos personajes divididos entre el viejo continente y América, el mundo judío y el no judío, la vida tradicional y la existencia moderna”.

Isaac Bashevis Singer, más conocido por tener una obra mucho más extensa y recibir el Nobel en 1978, es uno de los mayores escritores del siglo XX. Todas sus novelas, desde Satán en Goray y La familia Moskat a Sombras sobre el Hudson o La casa de Jampol, son tan magistrales como sus cuentos, de los que esta edición de Nórdica recupera veintiún ejemplos extraordinarios desde el primero, Un amigo de Kafka, al último, Algo habrá, pasando por La llave, una de las más emocionantes lecciones de vida que haya leído.

Permítanme un consejo: si no han leído a los hermanos Singer, léanlos.