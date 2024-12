La historia interminable

La familia propietaria de la finca que alberga buena parte del yacimiento de Asta Regia en Mesas de Asta comunicó días atrás que los terrenos habían sido vendidos a un particular. Una decisión, la venta, que llegaba reposada y no sin darle antes a la Junta (según ley) la oportunidad de haberse hecho con las tierras por un precio justo y no por los 375.000 euros que tenía de partida presupuestaria para la posible adquisición. Hecho este último que parecía más un ‘dar largas’ que firmes intenciones (históricas ya) por parte de la administración autonómica, que dice ahora que seguirá haciendo gestiones con los nuevos propietarios en esta historia de nunca acabar.