Limpia e inquietante en su vacía apariencia, una hoja de papel en blanco encierra el misterio de quien la observa fijamente antes de mancharla, normalmente de color negro. Son muchos y variopintos los llamados a incrementar la tala de árboles para dejar su huella escrita sobre fibra de celulosa. Un asesino a sueldo, apenas utilizará el espacio mínimo que ocupe la compensación por su trabajo sucio, incluso escribirá sobre ella con guantes de látex, incorporando sólo cifras sin argumentos que le delaten: matar no precisa detalles específicos. Cada cual en su delirio u obligación particular, ya sean enamorados, notarios, abogados o novelistas, padecen idéntica tendencia adictiva a los papeles blancos, no pueden vivir sin ellos, necesitan exteriorizar todo lo que revolotea en sus cabezas, son descriptivos por antonomasia, hasta la extenuación, tienen la necesidad y el deber de dar fe, precisan convencer a quienes les lean sin dejar cabos sueltos. El blanco seduce como fuente de inspiración e invita a llenarlo.

Sin distinción de género, para los atraídos por flechas de Cupido, las musas y Adonis generan lluvias torrenciales de palabras sobre papel en blanco, como una fiebre de metáforas inagotable; sus textos se contagian con el poderoso influjo del deseo, de versos melancólicos, prosopopeyas de adoración y adjetivos grandilocuentes e hiperbólicos, imitando al polen que persigue la fecundación, o en su defecto el onanismo. Los hombres de leyes y materias jurídicas, buscan recovecos para que una simple hoja de papel blanco y su contenido, tengan la trascendencia suficiente para exculpar a un inocente y sancionar al que delinque, o viceversa, nunca se sabe. En el caso de los poetas, la descarga emocional más liberadora es un simple trozo de papel en blanco, donde describen fielmente el universo que les hace rimar o martiriza. Cuando un pintor se enfrenta a un lienzo en blanco, asistimos a una metamorfosis: las imágenes, formas, colores y texturas, comienzan a proyectarse en el hipotálamo, cobran vida en sus manos y afloran con pinceladas policromáticas de realismo, sueños abstractos o pesadillas de corte impresionista. Menos sugerente e imaginativo resulta el producto que un contable ofrece al rellenar papeles blancos, refleja en ellos escuetas evidencias matemáticas, asépticas estadísticas, sumas y saldos, pérdidas o ganancias, que tendrán después sus consecuencias, o no.

Aunque aparentemente vacía, una hoja de papel en blanco puede cambiar el rumbo de nuestras vidas. / PETER CALLESEN

Cuando un suicida asume que ha llegado su última hora, puede optar por rebatir esa percepción social de que son cobardes ante la vida y valientes ante la muerte. Si escoge anular la estigmatización y justifica su dramática decisión en un papel en blanco, tendrá la oportunidad de aclarar la razón de su trágico salto al vacío, eliminando en parte la incomprensión o posibles remordimientos de aquellos que deja con los pies en la tierra. En caso de preferir el silencio y marcharse sin una despedida manuscrita, propiciará ríos de tinta con interpretaciones sensacionalistas en publicaciones de sucesos o necrológicas, donde se prodigan escritores frustrados, muy hábiles alimentando a morbosos y cotillas. En otra dimensión más reservada, los testamentos son intrigantes hojas de papel blanco, con tintes negros, de culto pretencioso, lacrimógeno e interesado; están impregnados de adioses materialistas y gestos de reciprocidad, son como una biografía económica condescendiente, una obra póstuma para que tu recuerdo permanezca más allá de las exequias, en un inventario de pertenencias.

Ya sea por amor, ira o venganza, e incluso si se utiliza para meras formalidades de imprevisibles consecuencias, el papel en blanco no es culpable del fin con el que se usa. Su descubrimiento se le atribuye al inventor chino Cai Lun (año 95 d.C.) que presentó al emperador He de Han un proceso para la fabricación de papel a partir de la corteza interior del árbol de la morera, bambú y cáñamo, más los restos de trapos de tela y redes de pesca. Bien que ha cundido. A partir de ese rudimentario origen, esas láminas finas de blanco impoluto han tenido mil y un destinos trascendentales en la historia de la humanidad. Desde el documento que acredita un nacimiento o muerte, hasta el que decreta el final de una guerra entre países en conflicto. También se dan otras manifestaciones excepcionales, donde no es preciso que un papel en blanco sea escrito o pintado para generar arte, como es el caso de los origami o papiroflexia, asombrosas creaciones que hablan por sí solas, Estos ejercicios contorsionistas del papel, diabólicamente creativos, proceden de Japón, consistiendo en el plegado de papel para obtener figuras de formas variadas, muchas de ellas son auténticas esculturas. De hecho, aunque todo lo manuscrito siga siendo vital, inmersos en esta frenética era digital, quizá los origami sean el uso más destacado que acabe teniendo el papel en blanco, pues apenas deja ya huella física de nuestro paso existencial.

Ya sea por amor, ira o mera formalidad, el papel en blanco no es culpable del fin con que se usa. / PETER CALLESEN

Aunque se muestre aparentemente vacía, huérfana de sentido, como ansiosa de fertilidad, una hoja de papel en blanco puede cambiar el rumbo de nuestras vidas, o justificar que hemos pasado por ella desapercibidos, sin llenar ni una sola línea. En honor a lo mucho que ha significado en mi vida el sencillo papel en blanco, le rendiré culto con la versión prosa de un poema, nunca mejor dicho, auto descriptivo: Me encuentro aquí divagando, el por qué cuando escribo nace un verso incompleto. Me cuestiono cómo manifestar los pensamientos y emociones que describen cada momento que vivo. Indago para descubrir de dónde saldrá la fuerza que llene este papel con expresiones alegóricas, de mi situación real, actual. Deseo definir y elogiar con palabras una circunstancia sublime, aunque aún no se haya producido. Me encantaría que mis versos apuñalen horas muertas, expresando sentimientos y anhelos. Quisiera conocer la fórmula para que nazcan flores de retoños carcomidos en ceremoniales ridículos. Añoro lograr que lo escrito se haga canción y la música una estrofa de mis latidos. Desearía que mis sonetos se hagan palabra en bocas de otros que los aprecien. Ahora, finalmente percibo que algo he conseguido, simplemente escribiéndolo…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez