Jerez, 1949: fallece Fernando Fernández-Gao

El 20 de diciembre de 1949 fallece, a la edad de 71 años, Fernando Fernández-Gao -esposo de Ana María González Travieso-, víctima, según expresión de la época, “de largos padecimientos”. Ostentaba entonces el finado la preciada distinción pontificia de Camarero Secreto de España y Capa de S. S., así como la encomienda de la Orden Civil del Mérito Agrícola. Siempre fue considerado un notable exportador de vinos. No en balde desempañaba la gerencia de la prestigiada razón social de su mismo apellido:’Fernández-Gao hermanos’. Fernando fue a todas luces un cristiano de veras fervoroso. Destacó poderosamente por su gran devoción a las Sagradas Imágenes Titulares de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Señora del Valle, de cuya Pontificia y Real Archicofradía era Mayordomo Honorario, en justo y patente premio a la meritoria labor -siempre en grado superlativo- realizada por este preclaro cofrade durante el fecundo periodo de su mandato dirigente. Ocupó el cargo de hermano mayor desde 1919 a 1931. Fallecía una persona muy afable de trato, dueño de un natural don de gentes, proclive siempre al más alto concepto de la amistad…

Su muerte causó un hondo pesar en Jerez. Vivía en José Antonio Primo de Rivera, 54 -“despide el duelo en la Plaza Aladro”-. Prácticamente todas las clases sociales acudieron a sus exequias en San Marcos.. El ataúd fue sacado de la casa mortuoria -y depositado poco después en la carroza- a hombros de sus hijos y familiares. Marchó detrás de la misma una muy numerosa representación de la Hermandad del Cristo de la Expiración -encabezada por la Junta de Gobierno y el estandarte de la cofradía-. Tras los cofrades de San Telmo, el clero de la parroquia de San Marcos, con amplia presencia de capellanes. El canónigo de la Colegiata, muy ilustre señor Manuel Becerra. Igualmente el reverendo padre fray Andrés de Jesús Leal, C. C.; superior de los dominicos reverendo padre fray Salvador Cifuentes; párroco de San Miguel doctor Rafael Rodríguez González y el presbítero Juan Mateos Lechuga. El alcalde accidental Ángel Rodríguez Pascual; magistrado del Trabajo ilustrísimo Eduardo Monzón… Antonio Chacón Sánchez, Joaquín de la Prida, Enrique Butler Ortiz, Francisco García de Villegas, José Cano Rodríguez, Pedro Gutiérrez de Quijano y Medina, Pedro N. Palacios Winthuyssen, Manuel Romero Benítez, ilustrísimo Manuel González de la Peña, Isidro y José J. Bilbao y Fernández-Gao, Benito Jiménez…

A su vez Alberto, Manuel, Ángel, Juan Antonio y Federico González de la Peña y Reyes; hijos políticos Ignacio de la Hera Vera, Jorge Rowe de Pablo y Jesús Pozas González (y Laura Romero Sánchez y Elena Palacios Beigbeder); hermano político Francisco Díaz Navarro; sobrino Ramiro Fernández-Gao y Castellón; hijos José María, Fernando y Manuel Fernández-Gao. Y nietos Ignacio y Jorge. Gran parte del acompañamiento no abandonó la comitiva en ningún instante para proseguir hasta el Cementerio de Santo Domingo, donde recibiría cristiana sepultura en el panteón familiar. Tan excelsa personalidad es el abuelo paterno del buen amigo y ejemplar cofrade jerezano Fernando Fernández-Gao Palacios, quien a la sazón fuese mayordomo y hermano mayor de la Hermandad del Cristo de la Expiración y presidente de la Unión de Hermandades. Fernando me cuenta que conserva como oro en paño, tal patrimonio y emblema familiar de entrañable recuerdo, el bicornio y espada de quien hoy merece -con todos los honores- esta reseña periodística.

Una jornada más tarde, la del 21 de diciembre, recibiría cristina sepultura el cadáver de la señorita Isabel Fernández Tejero. El concurrido acompañamiento iba precedido por el clero de la parroquia del Salvador, presidiendo el reverendo padre fray Mariano García Murillo, C. C. No faltaron Antonio Gutiérrez Sánchez, Sixto de la Calle Jiménez, Juan Vázquez Chacón, Juan C. Mateos Fernández… Hermanos de la finada: Manuel y Francisco Fernández Tejero y el hermano político Juan J. Mateos Núñez. También el 21 fue llevado “a su última morada” el cadáver del convecino Miguel Frías Galván. En la delantera del duelo, el párroco de San Pedro Anselmo Andrades; reverendos hermanos Filoteo -director de la Escuela de la Viña de Cádiz-, Tomás -director de Escuela de San José- y Pelayo María -de la del Sagrado Corazón de Jesús-. Y los señores Juan J. Palomino Jiménez, Juan V. Vergara, Ángel Alonso Barrientos, Juan Delgado Molero, Manuel Delgado García; los sobrinos del recién fallecido Andrés Frías Arantave, Juan y Benito Tenorio Gómez, Manuel Anguita Lasanta y Francisco Martínez Quintanilla; primo Cristóbal Becerra Galván; hermano político José Gómez e hijo Miguel Frías Gómez. Incontables jerezanos testimoniaron el genérico pesar a su viuda Ana Gómez Castillo.