Jerez, 1979: Choquet, Esteban Viaña, Manolo Benítez, Falconetti y Nadiuska

Jerez frisa las postrimerías del verano. 1979 alza las temperaturas de sus transiciones interiores. La ciudad determina un nombre propio: Pedro Pacheco. La balanza de las relaciones entre el Xerez C. D. y el Jerez Industrial se inclina a favor de la amistad en detrimento del revanchismo. Amanecen los últimos días del mes de agosto. La publicidad del Banco de Jerez señala, en su eslogan, una declaración de intenciones: “Cada cliente, un amigo”. El logos de Rumasa comparece en los espacios más visibles. La cartelera cinematográfica ofrece títulos no ya atrevidos sino acordes con la época del destape. Las exigencias del guión imponían un sobrante de ropa. Constatemos, a guisa de ejemplo, algunos títulos: ‘Lo que los padres deberían saber’ (Cine Jerezano, clasificada S y, por descontado, para mayores de 18 años), ‘La violencia del sexo’ (Cine Delicias, igualmente clasificada S), ‘Las noches perversas de Vanessa’ (Jardín Cinema, protagonizada por Nadiuska). El hombre de la capa no era Superman sino el que representaba, en negro, la publicidad de Fino Sandeman (cuya silueta, junto a la del celebérrimo toro de Osborne contemplaban ilusionados los chiquillos en la carretera camino de Valdelagrana).

La primera cadena de televisión se denominaba VHF; la segunda, UHF. ‘Un globo, dos globos, tres globos’ triunfaba en la programación infantil. Los jerezanos adultos, ante la caja tonta y sus rayos catódicos, estaban muy atentos a las actuaciones musicales de ‘300 millones’ y los ‘Grandes relatos’ de ‘Hombre rico, hombre pobre’. ¡Menudo peligro cosechaba el icónico personaje Anthony Falconetti! También muy negro, como el hombre de la capa de Sandeman y el toro de Osborne, fue su característico parche del ojo derecho. Carlos Germa reanudaba sus análisis clínicos en la Plaza de Madre de Dios. Entre los aficionados jerezanos se comentaba el cartel de la tradicional corrida de agosto, léase la anhelada cita taurina en el Puerto de Santa María, con fecha de domingo 26, y el atractivo de 6 hermosos y escogidos toros 6 de Álvaro Domecq para los matadores Paquirri, Galloso y Paco Ojeda. La taquilla en Jerez se establecía en el bar La Moderna.

La creatividad publicitaria aseveraba, desde la casa Domecq, que “era imposible beber algo más fino que Fino La Ina”. Tres jerezanos tertulian en la calle Larga a propósito de los veintiséis millones de pesetas que ha supuesto el fichaje de García Navajas por el Real Madrid. Los niños jerezanos aspiran a ser, de mayores, futbolistas del Deportivo o del Industrial e imitar a sus ídolos Garrido, Sarmiento, Álvaro, Prieto, Félix, Navarro o Reina Aroca. Fallece Irene Cecilia Thomas. Luis Pardo Prieto, Luisa Domecq González, así como Hilaría Sacristán, participan tan dolorosa pérdida. La delegación de Fiestas del Ayuntamiento divulga el programa de la XXXIII Feria y Fiesta de la Vendimia de Jerez, a celebrar durante los días 5 al 9 de septiembre. Presenta la novedad del Pregón de la Vendimia que, a cargo de José Luis Zarzana -y presentado por Antonio Gallardo- tuvo lugar en el auditorio de la Caja de Ahorros del Polígono de San Benito. Numerosos actos dedicados a la chavalería. Esteban Viaña y Pepe Román dirigían el día 7 una fiesta infantil en el ferial y recorrido con banda de música y espectáculo en los jardines de El Bosque. En este mismo lugar, veinticuatro horas más tarde, y bajo la dirección de Luis Guerra, se representó la obra ‘Canto a la naturaleza’ interpretada por niños de EGB.

Los medios de comunicación alertaban al ciudadano: “No consientas que el mal reglaje de tu motor de gasoil proyecte nubes de humo por el escape. Es un atentado a los demás. En la carretera porque estorba la visión. En la ciudad, porque ataca la salud”. El Club Nazaret estaba en la cresta de la ola al acoger el IX Campeonato de España de natación con aletas, el curso básico de tenis de mesa, diversas actividades de tiro con arco y el campeonato de Andalucía de doma clásica. El Portuense gana el IV Trofeo de ‘La Copa y la Venencia’ -organizado por Jerez Industrial con el patrocinio de González Byass- derrotando al Xerez C. D. por 2 a 1. Las alineaciones… Xerez C. D.: Ramírez; Pazos (Piñero), Perdigones, Acuña; Garrido, Álvaro; Javi, Diego, Sarmiento, Félix y Doblas (Cabral). Portuense: Ojeda (Simeón); Puig, Baby, Nicolás; Mario, Suano; Calzado, Acedo, Ángel (Méndez), Reales (Becerra) y Manolo Benítez. El árbitro gaditano Gómez Pérez concitó toda la atención a raíz de las cuatro expulsiones y varias tarjetas amarillas habidas en el partido. Jerónimo Roldán comentaba que “no tiene más mimbres el Xerez que lo que posee sobre el armazón del conjunto que viene presentando como titular. El único jugador más hecho, y que puede llegar, es Choquet, para incorporarse al ataque”.