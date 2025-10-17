Jerez, 9 de octubre de 1953: día del patrón San Dionisio

Viernes, 9 de octubre de 1953. Festividad de San Dionisio Areopagita, patrón de Jerez. No faltó la solemnidad acostumbrada en los diversos actos convocados al efecto. Con la bien medida antelación, salió de las casas consistoriales el excelentísimo Ayuntamiento bajo mazas, precedido a su vez por la banda municipal. Antonio Chacón Sánchez, alcalde accidental, presidía, como establece el protocolo, la representación de la ciudad. Asimismo acompañaron los tenientes de alcalde Antonio Cuadrado, José Cádiz Salvatierra, Juan Guerrero Ortiz y Antonio Morión; los concejales León Martínez y Manuel Benítez; secretario Juan Bautista Delgado y mayordomo Francisco Mariscal. La corporación se dirigió directamente a la entonces Real e Insigne Iglesia Colegial, donde ya de antemano se hallaban congregadas las autoridades oficiales y destacadas personalidades.

En el interior de “la Colegiata” se desarrollaría la solemne ceremonia de entrega -por el abad presidente del Cabildo, muy ilustre doctor Pedro Riaño Campos- del histórico pendón de Jerez al alcalde accidental, señor Chacón Sánchez, quien lo recibió tras prestar el juramento de rigor para a continuación cederlo al concejal más joven: León Martínez Montes. Acto seguido se procedió a organizar la procesión cívico-religiosa -de la que formaban parte las cruces parroquiales y clero de las mismas, órdenes religiosas, representaciones de entidades y corporaciones; comisiones de jefes y oficiales de los distintos cuerpos y unidades de guarnición, presidido el oficial por el comandante militar de la plaza, coronel de Artillería, Luis de la Riva González; teniente coronel del Ejército del Aire José R. Gavilán y Ponce de León; así como el subdelegado de Hacienda José María Pascual-. Cerraban la comitiva el Cabildo Colegial y el Ayuntamiento siempre bajo mazas.

A las once de la mañana dio comienzo en San Dionisio la función religiosa, revestida de la mayor solemnidad. Fue llevada la enseña al presbiterio con los debidos honores. Al Evangelio ocupó la cátedra sagrada el coadjutor de San Dionisio Aniano Morante Hoyos. Finalizada la Santa Misa y cantado el Te Deum de nuevo se reorganizó la procesión cívico-religiosa para regresar al primer templo jerezano y así devolver el referido pendón al encargado de su custodia, esto es, el Cabildo Colegial. Al pendón le fueron tributados los referidos honores de capitán general que tenía concedidos por una compañía del Regimiento Infantería de Nuestra Señora de la Cabeza, con bandera, escuadra y bandas. Con motivo de tan señalada fecha no abrieron sus puertas las oficinas, ni la banca. Tampoco los comercios. ´

La cartelera de espectáculos para la hora vespertina e incluso alguna opción más nocturna era amplia y variada. Por ejemplo en Villamarta a las cinco se estrenó el filme ‘Espías en el mar’ con Conrad Veidt y Valerie Hobson, y en sesiones de siete de la tarde y once menos cuarto de la noche los inigualables Zori, Santos y Codeso con Mary Carmen Alvarado, como primera vedette, y Elisa Wuardon como vedette cantante, representaron la humorada en dos actos ‘¡Abracadabra!’, que además llegaba avalada por sus 300 representaciones en el teatro Fuencarral de Madrid. El cine España proyectó el drama ‘Sacrificio por amistad’ protagonizado por Lilia Silvi y Roberto Villa -y dirigida por Anton Giulio Bragaglia-. El séptimo arte italiano siempre a la vanguardia. El Cine Santiago ofrecía la película de aventuras ‘El terror del águila’, con John Wayne a la cabeza del reparto.

Dando por terminada su temporada en Lanjarón, regresan a Jerez Victoriano Romero Ibáñez y su hermana Rosa. Antonio Bernal Galera se encuentra mejorado de la enfermedad que sufre. A las siete de la tarde, en San Juan de Letrán, se rezó ante Nuestro Padre Jesús Nazareno la Corona Dolorosa. A las ocho, en San Lucas, culto semanal en honor de Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas. Hay quien extiende, como máxima del día, una cita de san Dionisio. “Entre las cosas divinas, la más divina es cooperar con Jesucristo a la salvación de las almas”.