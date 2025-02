Jerez: Valle-Inclán, Logiscool, Regla, ciberseguridad, creación digital…

Su estilo literario tenía un asomo circense -por aquello del equilibrismo conceptual y de la magia de la prosa-. Ramón María del Valle-Inclán siempre anduvo calzado con botines blancos de piqué. Cuando escribía acostado su imaginación se ponía en pie. Y la escritura tomaba altura fuera ya del alcance del común de los mortales, como el cuello de jirafa de las manos de los chiquillos que, prestos, visitan el zoológico. La inteligencia es el gran recurso del ser humano. El hombre creativo, como así el fundador del esperpento, se muestra inteligente de puertas adentro. Casi arropado de intersecciones franciscanas. Allí donde haya previsibilidad, ponga yo el efecto sorpresa. Camilo José Cela decía que cuando en algún ámbito (sea del sector -y del género- que fuese) huele mucho a una cosa, la aportación es oler distinto. De nuevo apelemos a la imaginación -que, según Henry Miller, es la voz del atrevimiento-. Alguien escribió en cierta ocasión que existe tanta inventiva en el modo de jugar al baloncesto que desplegó Michael Jordan como en cada página de Marcel Proust. Según afirma José Antonio Marina, “la teoría de la inteligencia ha de culminar en una teoría del sujeto humano. El hombre descubre posibilidades en la realidad, lo que quiere decir que también en su propia realidad descubre posibilidades. Una de ellas es actuar libremente”.

Fue Piaget quien estudió a fondo la memoria infantil y su conclusión no se hizo esperar: era paralela a la evolución de la inteligencia. La memoria -¿quién osa dudarlo?- da mucho juego sobre todo poético. Hablamos ahora, naturalmente, de una edad adulta. Existen egregios estetas de los recuerdos y belicosos adláteres de la desmemoria. Entre los segundos quienes adulteran -manipulan en suma- la verdad de unos hechos acaecidos. Pero no entremos hoy de hoz y coz en la harina de este costal -cuya soporífera circunscripción merece capítulo aparte-. En definitiva: memoria, inteligencia creadora, imaginación, posibilidades de cada individuo… permanecen concatenados en el proceso de invención que antecede a la obra. En la Era Digital esta aseveración cobra mayor significado. En puridad para la formación de los niños y jóvenes, tan omnipresentes, alistados todos en las filas -prometedoras- de las así denominadas nuevas generaciones. No perdamos los padres comba al respecto de la modernidad según las exigencias o, por mejor decir, las conveniencias educativas del momento. Traigo a colación este espacioso introito para recomendar a propios y extraños el alcance de la recién inaugurada Academia Logiscool.

¿Qué es Logiscool? De entrada una academia internacional especializada en programación, creación digital y nuevas tecnologías, ya digo, para niños y jóvenes. Por descontado los niños aprenden de forma divertida a programar por ejemplo videojuegos, aplicaciones y proyectos digitales. Y, a decir verdad, lo hacen a través de un método innovador y adaptado a su edad para asimismo fomentar el pensamiento lógico, la creatividad y la resolución de problemas: o sea: habilidades esenciales para el futuro. Mas no frena aquí en seco la amplísima oferta formativa de Logiscool al profundizar también en la enseñanza de la Inteligencia Artificial o la ciberseguridad para con los infantes y juveniles protagonistas del mañana. Que nuestros hijos sepan manejar con mano diestra estas realidades de nuestro postmoderno microcosmos contribuirá sin duda a su adaptación -y no relegación- a la trepidante revolución digital. Logiscool está presente en 35 países, con 360 centros y la nada desdeñable cifra de más de 300.000 alumnos. España cuenta con 5 franquicias. La de Jerez presenta el aval de sus propietarios Regla Rivas y Marco Antonio Díaz, dos profesionales que atesoran en su haber más de 20 años de experiencia en el reto de la enseñanza.

María José García-Pelayo, que tiene olfato para todo cuanto beneficie a Jerez, enseguida ha sabido captar la importancia de la metodología que ofrece Logiscool y, sin pensárselo dos veces, incluso en una jornada de agenda apretadísima para alcaldía -no en balde horas antes visitaba la ciudad el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida- hizo encaje de bolillos -sacando deshoras de donde no cabía ni el tictac de un minuto- y asistió al acto inaugural de esta academia tan esencial por razones pedagógicas e incluso holísticas. La alcaldesa estuvo además acompañada por el delegado de Educación José Ángel Aparicio, el delegado de Cultura Francisco Zurita y, last but not least, el delegado de Transformación Digital de Jerez José Ignacio Martínez. Este corporativo respaldo institucional a la innovación y al emprendimiento dice mucho de la apuesta de futuro de nuestros representantes municipales. En Logiscool Jerez la inteligencia no permanece in albis sino que se estira más allá de lo pura y estadísticamente previsible. Dejemos que los niños se acerquen a este luminoso potencial. Entre lo rutinario y lo excepcional sólo dista un paso.