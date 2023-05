DESDE hace veinte y algunos años más, publico mis artículos de “Tierra de nadie” en la edición de los lunes de Diario de Jerez. Las elecciones, municipales, autonómicas o generales, siempre tienen lugar en Domingo. Como saben, el lunes ocurre inmediatamente después del domingo, creo que esto es así siempre, de modo que la hora de cierre en redacción, para la recepción de trabajos y colaboraciones, me impide, el día posterior al que todas las veces a las urnas vamos, escribir sobre el resultado de la votación: no dispongo de tiempo suficiente para saberlo.

Esto es un poco fastidioso, porque el lunes después de un domingo de elecciones, es casi obligado, si a escribir en prensa te dedicas, dar tu opinión sobre lo acontecido, pues de un modo u otro, va a afectar a nuestro día a día, al menos y al más, durante los cuatro años por venir. Tienes la opción de opinar, analizar, esperar o desesperar, trasladar tu frustración, manifestar tu enfado o cabreo o tirarte -directamente- de los pelos y después -figuradamente, claro- por un barranco, o puedes filosofar sobre su resultado, los votantes, los porqués, las sinrazones, las trampas, los desvaríos, los chanchullos, las alegrías o la penas; pero siempre con relación a las pasadas elecciones; y yo no puedo hacerlo.

Trasladarlo al lunes siguiente sería válido, pero ya no lo mismo; además, en una semana los “elegidos” podrían ser muy capaces de “superar” a sus predecesores y terminar de hacer desaparecer el país en el que, a muy duras penas, continuamos sobreviviendo.

De modo que lo poco que a este respecto puedo hacer, para sosegar las ansias de “decir sobre lo ocurrido” que me corroen, es imaginar los dos posibles resultados, a fin de cuentas sólo son dos opciones las que se pueden dar, y elucubrar sobre ellas.

Es cierto que en nuestro caso, el de Jerez, las elecciones sólo afectan a la ciudad -tuvimos ya, hace apenas un año, las autonómicas, y las esperadas Generales llegarán a fin de este larguísimo año-, por lo que su relevancia, aun por supuesto teniéndola, no es la de Andalucía ni mucho menos la que suponen las generales.

De lo que hayan decidido los jerezanos ayer, dependerán bastantes cosas, muchas de ellas nos atañen, a los ciudadanos, y otras, gane quien gane, quedarán, como siempre sucede, sólo para ellos: esa “clase” -algunos, si son de izquierdas, le pueden llamar “casta”- a la que todos critican cuándo no están y de la que nadie se quiere ir cuándo llega.

Será o no será … depende de quien administre el dinero que sale, todo, de nuestro bolsillos, porque, no lo olviden: todo lo pagamos nosotros los ciudadanos, el dinero, ¡todo el dinero! es nuestro, ellos no nos dan nada, lo administran -también lo acogen o lo roban, a veces-, pero no nos dan ¡¡nada!!, a pesar de que una lumbrera, por entonces ministra de la presidencia y vicepresidenta primera del Gobierno, la portentosa Carmen Calvo, conocida como “Carmenchu la luces”, sentenciase que “el dinero público no es de nadie…”.¿Veremos aumentar la ya obscena tasa de paro -Jerez es la tercera ciudad de España con mayor índice de paro-, o reducirse; sufriremos la desidia burocrática municipal, o no, o no tanto …?; ¿padeceremos la ineficiencia resolutiva de los problemas que preocupan a los jerezanos, o no …?; ¿se redactarán presupuestos factibles, sensatos y coherentes, o no … se cumplirán, o no …?; ¿se encenderá el alumbrado público de noche … y se apagará de día, o viceversa ?; ¿se cobrarán los impuestos que se deban cobrar, no los ilegales -como las plusvalías en caso de “minusvalía”-, o se seguirán dilapidando recursos que no tenemos en pleitos imposibles?; ¿se quitarán los badenes “destroza suspensiones” ilegales, o no …?; ¿se limpiarán, en condiciones, las calles, o no …?; ¿tendremos una “Feria del Caballo” con caballos, o con cabras … mecánicas, claro, o no … ni con cabras, aunque sean mecánicas tampoco?; ¿soportaremos al pobre “Minotauro” con una camiseta morada y hortera, o no …?; ¿se quedará la bandera de España en la rotonda en la que está, o no …?; ¿se van a reponer los árboles muertos, o no, se arreglaran las aceras levantadas, y los baches y agujeros en las calles, y las tapas de alcantarilla rotas, y los contenedores apestosos o destrozados … o no?

No digo qué está bien y qué mal, tampoco quien lo va a hacer mejor que otro, sólo expongo realidades y hago preguntas, ¿tengo derecho, o no…?, escribo lo que veo, siento o padezco, juzgarán los hechos; pero lo que si digo, es que la prioridad de los gobernantes ha de ser atender las necesidades de los gobernados. Y, en mi opinión, el cumplimiento de esta obligación ha de haber quedado patente, al menos la voluntad de haberlo intentado con honestidad, en el caso de los que aspiran a continuar, y como firme compromiso en los que se quieren estrenar.

Espero que la decisión mayoritaria de los jerezanos haya sido la correcta. Lo iremos viendo en los años por venir. Los errores, en domingo, se pagan caros, la penitencia se empieza a cumplir el Lunes.