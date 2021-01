Más magos que nunca

Los Reyes Magos, con la ayuda de miles de científicos de todo el mundo, nos han traído este año el mejor regalo posible: la vacuna contra el coronavirus. Cómo si no se puede entender que en menos de un año esté listo el que se prevé remedio contra uno de los males más dañinos para la Humanidad en los últimos siglos.

En Jerez, además de ese gran regalo, Sus Majestades van a estar un año más y a pesar de las circunstancias, en las calles para saludar, aunque sea de lejos, a muchas personas que se van a acercar hasta las diez estancias que tendrán en otros tantos puntos de la ciudad. Será gracias al esfuerzo de muchas personas: desde quienes encarnarán anónima y generosamente a Melchor, Gaspar y Baltasar (este año en el que no ha habido nombramientos) a los trabajadores del departamento de Fiestas del Ayuntamiento, técnicos y voluntarios, personal de las fuerzas de seguridad y vigilantes que tratarán de hacer lo más felices posibles a miles y miles de jerezanos de todas las edades que se acercarán a verlos.

Felices y seguros. Porque no se puede olvidar que este año harán un gran sacrificio, a pesar de muchas críticas injustas que han recibido estos días, muchas personas que lo único que desean es que haya niños, padres y madres, abuelos y abuelas, que disfruten de una sonrisa. ¿Que habrá fallos y errores? Por supuesto. Esto no es fácil. Todo es nuevo. Nunca se había hecho algo así. Por eso hay que entender desde la buena fe una iniciativa como la que han tenido el Ayuntamiento y la Asociación de Reyes Magos, a quienes lo más fácil habría sido refugiarse en la excusa fácil de que no están los tiempos para farolillos y no pegarse la paliza que se están dando para que todo salga lo mejor posible el 5 de enero.

En otras ciudades se han adoptado medidas similares, desde cabalgatas estáticas (menudo oxímoron) a viajes en autobuses descapotables o incluso paseos de Sus Majestades manteniendo la distancia de seguridad. En todos los casos, la organización y el control es fundamental. Pero, además de las medidas que van a adoptar los responsables del Ayuntamiento y las fuerzas de seguridad, lo más importante depende de nosotros mismos, como sucede con otros encuentros desde que estamos en pandemia. Si quienes participen en esta atípica cita con los Reyes Magos no se comportan como es debido, de nada servirán las medidas. Hace falta recordarlo, pues es precisamente en la celebración de las cabalgatas cada 5 de enero cuando se ven más conductas irresponsables y no precisamente por parte de los más pequeños. Este año, se podría decir que somos nosotros quienes tenemos que echar una mano a los Reyes Magos.

Cada año, cuando se acerca esta fecha, muchas personas sentimos algo especial y renovamos y revivimos unos momentos que nos dejan huella desde niños. Por eso es importante que esa magia continúe este año a pesar de las circunstancias o que incluso brille con más fuerza.

Que la ilusión no se pierda en 2021 y pronto salgamos de la pandemia, celebrándolo con una cabalgata en 2022.