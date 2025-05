Manuel Flores, pintor del Calvario

Mi Hermandad del Calvario ha comprado el dibujo original que Manuel Flores Pérez (1916-2022) realizó de la cabeza del Cristo por encargo de Gráficas de Sur para la convocatoria del Quinario en cartel de pared y la que se envía a los hermanos. ¿Una noticia sin importancia? No para mí: este dibujo preside mi mesa de trabajo desde que me lo regaló enmarcado mi padre hace más de medio siglo. Y no para Sevilla: la convocatoria para la que se encargó este extraordinario dibujo de la nobilísima y serena cabeza del Cristo del Calvario revolucionó de forma radical el diseño de las convocatorias de culto. Y esto no es cuestión menor. No solo porque con toda justicia hace tiempo que el cartel, cuando alcanza cotas de excelencia, es considerado una obra de arte, también porque esta sevillanísima variación del arte del cartel que son las convocatorias de cultos convierte nuestras calles en el más hermoso calendario de los días y las estaciones de la ciudad.

En 1962 el impresor Joaquín Sáenz García, cabeza de una estirpe de artistas formada por sus dos hijos –el pintor y el fotógrafo Joaquín y Emilio Sáenz Cembrano– y por su nieto –el impresor y fotógrafo Emilio Sáenz Suárez–, con cuya histórica imprenta, Gráficas del Sur, Manuel Flores colaboraba habitualmente, le encargó el dibujo de la cabeza del Calvario para la revolucionaria convocatoria diseñada por él, supongo que ayudado por los talentos de sus hijos Joaquín y Emilio. Hermanos todos del Calvario, sabían lo que el severo Cristo exigía. Por primera vez se prescindió de orla y de toda ornamentación, presidiendo el cartel blanco ahuesado el dibujo de la cabeza del Cristo bajo la que, en grandes y sobrios caracteres cárdenos, se escribía CALVARIO.

Cuatro veces revolucionó esta hermandad mía las artes relacionadas con la Semana Santa: en 1907 con la invención del paso de caoba y hachones diseñado por Farfán, en 1944 inspirando a Juan Sierra la más atrevidamente moderna poesía de Semana Santa jamás escrita, en 1985 inspirando a Manuel Castillo la Plegaria a la Virgen de la Presentación, con letra de Manuel Henares, única composición dedicada a una hermandad por el más grande músico sevillano de la segunda mitad del siglo XX, y en 1962 con la convocatoria diseñada por los Sáenz y presidida por la extraordinaria cabeza del Cristo dibujada por Flores, cuyo original ya forma parte del patrimonio de la Hermandad.