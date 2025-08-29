Muertos en vida

Sarah Gleich tras recibir su cheque de 400 dólares en compensación por ser víctima del Holocausto. / Alexander Zemlianichenko

Señoras y señores, para empezar, quisiera pedirles perdón. Créanme que lo siento. Les aseguro que me sabe mal aguarles la fiesta. Podría incluso ponerme de rodillas para rogarles clemencia ante el despropósito que voy a cometer. Por favor, intentad apiadaros de mí, porque os voy a dar la noche. Hoy, 29 de agosto de 1999, se cruzan en el universo estelar varias constelaciones cargadas de gas neón. Están ahí arriba, muy cerca, a sólo unos millones de años luz. Reflexionando sobre ello, llego a la misma conclusión que aquel grandioso escritor que aseguraba encontrar más respuestas en el cielo que preguntas en los labios de los hombres. ¿Y por qué afirmó algo así? Muy simple. ¿Sabían ustedes que en este planeta Tierra, en el que viven 5.000 millones de habitantes, se producen (según la CIA) 2.775.000 crímenes anuales? Para que no salgan de su asombro les pondré el ejemplo de la ciudad de Nueva York, en la que se producen 468 homicidios al año, lo que supone, y no es agravio comparativo, la mitad de los asesinatos que lleva perpetrados la banda terrorista ETA en toda su historia.

El horror del Holocausto, imposible de olvidar. / Enciclopedia del Holocausto

Por mencionarles otros lunáticos con amplio historial delictivo, les citaré a todo un personaje como el colombiano Pedro Alonso López (hijo de una prostituta echado de casa cuando tenía ocho años), al que se le imputan 300 asesinatos. Y por si fuera poco, ahí está el caso del homicida de Atlanta que mató a su familia y a otras nueve personas la pasada semana. Dios mío, a dónde vamos a llegar. Por si fuera poco, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas ofreció el pasado año la escalofriante cifra de 400.000 violaciones de los derechos humanos registradas en 1998. No quiero provocarles escalofríos, pero ¿sabían que actualmente hay 300.000 niños reclutados como soldados en todo el mundo, o que hay 24 millones de refugiados o desplazados y que cada mes mueren o quedan mutilados 800 niños por minas terrestres? Apunten otros datos. El conflicto de Bosnia Herzegovina, que se inició en febrero de 1992, tiene ya en su lista negra 250.000 víctimas. Y todo ello ha sucedido aquí, en la Europa del futuro y la cohesión.

Víctimas del Holocausto en un campo de concentración. / Enciclopedia del Holocausto

Tras esta tormenta de meteoritos, quiero contarles una historia que sucedió el pasado jueves en Moscú. La crónica aséptica de la periodista rusa Marina Lapenkova dice así: Sarah Gleich fue fusilada pero consiguió salir viva de una masa de cadáveres amontonada en una fosa común de Ucrania. Superviviente de una matanza de judíos perpetrada por los nazis en 1941, Sarah de 90 años de edad, ha sido la primera víctima rusa del Holocausto en recibir la compensación de 400 dólares (unas 62.000 pesetas) pagada por un fondo suizo. Esta anciana menuda y arrugada, prácticamente ciega, acudió el pasado jueves a una sinagoga situada al oeste de Moscú para participar junto con otros 200 moscovitas en la ceremonia solemne de pago de las indemnizaciones del Fondo suizo a favor de las víctimas del Holocausto. Se estima que tres millones de judíos soviéticos fueron víctimas del nazismo pero sólo 2.000 supervivientes están censados actualmente en Rusia. Como los demás afectados rusos del Holocausto, Sarah Gleich tuvo que probar que era judía y que se encontraba en el territorio ocupado por los alemanes durante la guerra para tener derecho al cobro de la indemnización. Al contrario que otros judíos, Sarah nunca recibió los 1.200 marcos (unas 100.0000 pesetas) de compensación de Alemania porque, para tener acceso a ellos, tenía que haber pasado al menos seis meses en un campo de concentración o 18 meses en un gueto. Oficialmente, Sarah Gleich fue fusilada y por ello no se adapta a los requisitos. “He esperado durante mucho tiempo este dinero”, afirmó Sarah tras recoger sus cuatrocientos dólares en un acto que se desarrolló pocos días después de una serie de incidentes antisemitas. “Es un gran día, pero estoy muy preocupada por lo que está pasando en Rusia”, señaló Sarah.

El campo de concentración de Auschwitz fue el más grande. / Enciclopedia del Holocausto

Os puedo asegurar que esta impactante historia me hizo llorar la pasada semana. Forzado por ella, llegué a la conclusión de que ¡el curso de la historia no puede ignorar la concepción libre del ser humano, ni la justa compensación de los atentados contra esa libertad! Yo, evidentemente, no formo parte de la lista de mecenas o arrepentidos del III Reich que han contribuido a aportar esas 62.000 pesetas a Sarah Gleich. Pero sí que me siento capaz de enviar a Rusia con amor un verso de estrellas para esta ciudadana del tenebroso y a la vez entrañable planeta Tierra. Y por esta vez, el verso no será mío sino de otro poeta ruso llamado Tijonov que escribió algo con mayor valor y belleza que las 62.000 pesetas que Sarah ha recibido como víctima del Holocausto, sesenta años después de que fuera fusilada. El poema dice así: Nuestro siglo pasará, se abrirán los archivos y todo lo oculto hasta entonces, todas las secretas sinuosidades de la historia, mostrarán al mundo la gloria y el deshonor. Otros dioses su faz oscurecerán y se descubrirá toda desgracia. Pero todo cuanto fue verdaderamente grande, será grande para siempre…

Cementerio de Hadamar en 1945 donde fueron enterradas muchas víctimas del Holocausto. / Enciclopedia del Holocausto

Hasta aquí, acaban de leer el relato exacto de una conferencia pública que realicé hoy hace exactamente 26 años. Obviamente, han pasado más de cinco lustros y las sensibilidades sociales son otras. ¿Hemos cambiado? Quizá a peor… Cada cual tendrá su punto de vista sobre las cuestiones que le preocupan o enervan y las que no, demostrarán mayor o menor grado de transigencia hacia actos repudiables desde cualquier óptica que se observen. Pero, a buen seguro, habrá también quienes sigan aterrorizándose con el pasado igual que con el presente, observarán horribles similitudes y comprobarán que todos los bandos ideológicos, culturales, religiosos o étnicos, tienen cadáveres en el ‘armario’ y acciones de las que avergonzarse. Todos los errores, anteriores y presentes de la humanidad, son igualmente dolorosos, terribles y derivados de nuestra ira ancestral. Pasarán otros 26 años más con nuevos episodios vergonzantes para la especie humana, especialmente para quienes no abran su mente y corazón, generando piedad hacia sus semejantes, serán por siempre muertos en vida no indemnizables, contrapuestos a esa estirpe honorable que encarnó Sarah Gleich, superviviente de un Holocausto que no debemos olvidar para que no se repita…

