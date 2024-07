Hace dos años justos que se fue Luis Gonzalo. ¡Tanto se le echa en falta! Él fue de los románticos últimos que, en lo artístico, dejó huella en nuestra zona por su lenguaje y por esa forma de ser tan a lo Luis Gonzalo. Parece que fue ayer mismo cuando me lo encontré viniendo de presentar su última inquietud artística, su última locura de amor coloreada con esa espontánea pincelada que borraba límites representativos y agrandaba los horizontes de una figuración a la que él ponía sus imposibles y bellos colores.

Parece que fue ayer cuando iba y venía de Jerez a Cádiz, de Cádiz a Jerez, enseñando caminos con su espíritu de grandeza absoluta. Parece que fue ayer cuando lo vi cargado de añoranzas pasadas en horizontes de genialidades aprendidas en aulas de inquietudes. Parece que fue ayer cuando cruzaba los dédalos blancos de su Plata jerezana para ir a buscar los vientos de Cádiz henchidos de anhelos.

Me encontré a Luis Gonzalo yendo y viniendo, soñando atardeceres de azules rojizos y verdes atemperados de misterios y encrucijadas. Vi a Luis Gonzalo adentrarse por caminos sin finales en rutas viajeras de mochilas bien provistas. Miraba una lejanía que nos acercaba y cruzaba los espacios celestes que dejaban huellas de eternidades coloristas.

Parece que fue ayer y me doy cuenta que su existencia no tiene ni tiempo ni edad. He visto a Luis Gonzalo diseñando espacios con trazos de gozos infinitos, con veladuras de amores que se superponen, con eternas pinceladas de sabios registros que traspasan. Parece que fue ayer cuando Luis Gonzalo me habló de su pintura, me enseñó a mirar su pintar, a gozar su pintura; me abrió las esclusas eternas de su pintura. Parece que fue ayer cuando me encontré a Luis Gonzalo yendo y viniendo, dando vida a esa pintura que era su vida. Parece que fue ayer. Hoy, ya, nada es lo mismo.