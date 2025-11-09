Sin peaje y sin tercer carril

Desde 2020, los conductores de la AP-4 hemos ‘ahorrado’ 450 millones de euros gracias al fin del peaje. El Ministerio celebra esta reducción de costes para el transporte, mientras seguimos atrapados en embotellamientos y atascos interminables, agravados, precisamente, por el fin del peaje, amén del deterioro del asfalto. Eso sí, los proyectos se redactan, se estudian y se tramitan… eternamente. Quizás el verdadero peaje ahora sea la paciencia hasta que se decidan de una vez por todas a dar una solución.