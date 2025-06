Pestilencias

Yo lo que quiero es que acabe el sanchismo. Me da igual que sea con Page que con Feijoo. Me da igual que sea por una moción de censura, por unas elecciones anticipadas o por una detención policial. Me da igual que empiece a gobernar la derecha o la izquierda, si lo hace con decencia y sin escándalo. Me da igual que siga saliendo cieno de los teléfonos y los aludidos aleguen persecución y bulo porque, con lo que ya hemos visto hay más que suficiente. La fisonomía de Koldo, Ábalos, Leire, Celdrán, Puentes, Montero y demás camorra es el espejo de sus almas. La pregunta es hasta cuándo va a estar huyendo este gobierno de sí mismo. Es un muerto que empieza a apestar y que vuelve indignos a todos aquellos familiares, afectos y desafectos que no son capaces de enterrarle.

Imagino que los politólogos están acumulando material para futuras tesis de este período tan insólito de nuestra democracia amenazada por una figura que nació rota. Todo un equipo de psicólogos asiste a Pedro Sánchez con complejas terapias de empoderamiento y desprecio, de contención de su cólera, de resistencia a la frustración. Andan los asesores de imagen devanándose los sesos para conseguir que la mandíbula y la mirada baja no contradigan el discurso aprendido. Parece Patxi López el peluquero cabreado de María Jesús Montero por no saber qué hacer con su pelo, que parece siempre tan sucio como sus ideas.

Igual Page está haciendo la oposición que no hace Feijoo o, simplemente, está preparando, con paciencia infinita, la sucesión como Carlos de Inglaterra a su madre. El Partido Popular nos llama a llenar las calles, a manifestarnos. Pero para ese camino no hacen falta alforjas (las huelgas y manifestaciones, aunque esté de moda que las organicen los políticos, siempre se han organizado contra ellos y no ha habido que hacerles su trabajo). Yo, en cambio, le pido que haga una moción de censura para ganarla, aunque la pierda. Que se retraten todos. Desde Vox, que nunca suma, hasta los que desde el extranjero chantajean al pútrido gobierno. Eso sí, Feijoo tendría evitar el fuego cruzado. Convencer a Mazón de que se tiene que ir y a la todopoderosa Ayuso de que ha de abandonar por amor o romper con su pareja porque estéticamente no es sostenible. Mientras no lo haga su voz sonará bajita, sin convencimiento. ¿Será capaz?