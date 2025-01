Retorna la cultura francesa

Muchos habían pronosticado que la fiesta de toros se precipitaba por una visible decadencia. Ofensivas de opositores, en distintos frentes, coincidían en una misma voluntad abolicionista, sin apenas encontrar más resistencias, en el mundo taurino, que un pasivo verbalismo retórico. Sin embargo, de manera sorprendente, ha cobrado vida una reacción casi espontánea. Y, curiosamente, esta reacción no parecen promoverla los centros vinculados al negocio de las corridas (que esos, como siempre, van a lo suyo), sino otros sectores, ajenos al taurinismo oficial, que llevan años contemplando resignadamente cómo la fiesta se viene abajo, con el paulatino abandono de público que sufren las plazas. Por fortuna, esos sectores han retornado, conscientes de la necesidad de su voz. Siempre habían manifestado que era primordial defender y conservar la corrida y la lidia, pero que el espectáculo de los toros también producía una cultura propia, en su sentido más amplio, y que, esta cultura era igualmente primordial apreciarla, conservarla y difundirla. Y, ahora, son precisamente estos sectores culturales los que han reaccionado, dando la cara, mostrando un nuevo impulso en sus actividades. Tal como si declarasen que la tauromaquia cuenta, tras sí, con todo un bagaje cultural y quieren recuperarlo para que la fiesta no se quede socialmente desvalida y huérfana. Ejemplos recientes de esta actitud hay muchos, pero, para ceñirse al campo de la edición, cabe resaltar cuánta y bien meditada recuperación aportan tres libros que acaban de publicarse. Porque no son sólo libros de toros, son, además, significativas muestras de ese tipo de obras que, cada una en su terreno, aportan otros muchos valores. Así, al rescate del libro de Néstor Luján, Historia del toreo, se ha unido, Los heterodoxos del toreo, de José Alameda, otro título no menos merecedor de ser leído, porque, como en el anterior, a su máximo interés histórico taurino, añaden recobrar autores injustamente relegados como escritores, a pesar de contar con una garra expresiva, capaz de conmover incluso a los no aficionados. A esta doble proeza editora de El paseíllo, hay que añadir una primorosa investigación de años, más necesaria ahora que nunca: Taurinos y antitaurinos. Historia de una encrucijada (Fundación de Estudios Taurinos / Universidad de Sevilla) del profesor de la Universidad de Cádiz, Juan Marchena. Es buen síntoma que la cultura se movilice para procurarle, en estos momentos, otra dimensión mayor a la fiesta de toros.