Salazar no es un dictador luso

Doctrina oficial: la diferencia entre el PSOE y la derecha es que cuando descubren un garbanzo negro en sus filas los socialistas actúan con celeridad, transparencia y contundencia, y los otros no. Verdad manifiesta: según los casos.

Con el garbanzo verde Francisco Salazar no ha habido ni celeridad, ni transparencia ni contundencia. Fue denunciado como acosador por dos compañeras de oficina en la Moncloa, también militantes del PSOE, en julio pasado y todavía el comité antiacoso no ha terminado el informe correspondiente para exonerarlo o ponerlo en manos de la Fiscalía. Tampoco ha sido transparente: sólo se ha pronunciado cuando un diario habló del escándalo. A las responsables de Igualdad de las organizaciones territoriales se les ordenó que no hablasen con los medios.

Este Salazar no es un dictador portugués del siglo pasado, sino un analista salido de Montellano, que trabajaba hasta hace un rato en el palacio de la Moncloa y, de acuerdo con las compañeras de oficina denunciantes, salía de los aseos con la bragueta abierta, simulaba felaciones y espolvoreaba alusiones sexuales en sus “buenos días” mañanero. Era responsable de Análisis del Gobierno, aunque la vicepresidenta y número dos del partido, María Jesús Montero, lo acaba de postergar a la categoría de “esta persona”, como un Bárcenas cualquiera en boca de Rajoy, y la ministra portavoz, Pilar Alegría –destinada sin remedio a pasar varios años en un Ministerio sin alumbrar una sola idea propia ni decir una sola frase que no sea dictada por otro– haya declarado “vomitivas” las actitudes de Salazar, semanas después de haber almorzado con él “por motivos personales”.

Muchas mujeres socialistas están indignadas con esta falta de reacción de la cúpula del Gobierno y el PSOE –es lo mismo– ante el caso Salazar, que desafía la bandera feminista del socialismo y pone en peligro su granero electoral hasta ahora más compacto (mujeres jóvenes y de mediana edad). ¿Por qué el secretario local de Torremolinos está ante la Fiscalía y expulsado del PSOE y Francisco Salazar es un intocable?, se preguntan.

Apunto una respuesta: Salazar es un sanchista de la primera hora, de la máxima confianza del Líder, que se fue a Madrid para hacerle ganar las primarias en los tiempos más duros junto al alcalde de Dos Hermanas (lo colocó en el Ayuntamiento mientras trabajaba realmente en Ferraz). Al nivel de Ábalos y Cerdán.