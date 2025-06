Sanlúcar recuerda con una peña flamenca a Encarnación Martín 'La Sallago'

Legalizada en julio del pasado 2024, Sanlúcar de Barrameda daba, -por ahora de manera itinerante-, los primeros pasos a una entidad flamenca -peña-, dedicada a honrar la memoria de la gran cantaora Encarnación Marín Sallago “'La Sallago', presidida por Caridad Vidal Bernal (Caridad Vega). Se trata, en el fondo y en la forma de una Asociación Cultural nacida gracias al impulso de familiares y admiradores de la cantaora con el decidido propósito de preservar, promover y vivir el Arte Flamenco desde su esencia más tradicional –y sin olvidar éstas–, hasta sus manifestaciones más contemporáneas. Se quiere un lugar de encuentro, aprendizaje y creación donde artistas consagrados, jóvenes promesas y aficionados en general puedan disfrutar del cante, el baile, el toque y la palabra, sobre la que se asientan las tres columnas de fe del arte flamenco.

Como queda expuesto, dicha peña no tiene por el momento domicilio social alguno, por lo que, una parte del trabajo de las personas que la conforman se centra en la localización del que debe ser su espacio físico a fin de poder desarrollar en el mismo la actividad que pueda ser generada, lo que hasta el momento se lleva a cabo en diferentes ubicaciones que, con el respaldo del Ayuntamiento se desarrolla por el momento en espacios privados. Existe un claro y ambicioso programa con el fin de “fomentar el diálogo, la reflexión y el conocimiento sobre el flamenco; apoyar a jóvenes intérpretes; defender el Arte Flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y proteger el legado local; promover la igualdad de oportunidades; organizar actividades que combinen disfrute, divulgación y formación teórica y práctica”.

En respuesta a la atenta información que se me hace llegar desde Sanlúcar, firmada por la presidenta de la joven entidad flamenca, como anteriormente queda citada, (Caridad Vega), me apresuro a responder a ésta, brindando al tiempo algunos datos en los que se reflejan la conexión existente entre Encarna Marín –la coincidencia de apellido es sólo eso, coincidencia-, con el firmante de este espacio, a fin de aportar unos datos que acrediten la conexión de la sanluqueña con Jerez y su mundo flamenco. Como para muestra basta un botón, en 1994 Encarna cantó en los Jueves Flamencos de 1994 haciendo tientos, soleá, bulerías y tangos, con el respaldo guitarrístico del jerezano Alfredo Lagos. Es sólo un apunte, pero fueron muchos los encuentros que mantuvimos, algunos de ellos quedaron reflejados en el comentario que, con ocasión del óbito de la cantaora sanluqueña, titulado 'In Memorian de Encarna La Sallago', quise y pude escribir para estas páginas de Diario de Jerez un texto del que deseo extraer algún que otro párrafo que sirva para dejar constancia de la comunión existente entre Sanlúcar y Jerez gracias a Encarnación Marín Sallago 'La Sallago', a la que hace años, muchos años, recibí en la Caseta de Feria del Club Nazaret, Parque González Hontoria, en el transcurso de uno de los festivales que personalmente organicé y presenté, a fin de hacerle entrega del trofeo que, mediante votación popular había conseguido a través del programa de Radio Popular de Jerez, 'Flamenco a la Una', que tuve la satisfacción de presentar durante años.

Otro de los momentos en los que tuve ocasión de compartir diálogo con la cantaora y amiga sanluqueña ha quedado recogido en el disco titulado 'Mis charlas con cuatro flamencas', para la serie Flamenco y Universidad, volumen 38, en el que Encarnación Marín Sallago “La Sallago”, comparte protagonismo con Francisca Méndez Garrido 'La Paquera de Jerez', Ana Blanco Soto 'Tía Anica la Piriñaca' y Juana de los Reyes Valencia 'Tía Juana la del Pipa', grabación llevada a cabo en una anterior sede de la Cátedra de Flamencología de Jerez, para Radio Popular y que hoy forma parte del legado que, gracias a su digitalización, descansa en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, afortunadamente aún en Palacio Pemartín, en la flamenquísima Plaza San Juan, de Jerez de la Frontera.

Mi recuerdo para la que fue gran saetera y dominadora de los cantes matrices, Encarnación 'La Sallago' y al tiempo, la bienvenida a la nueva entidad flamenca sanluqueña que honra su nombre, así como a las personas –mujeres y hombres– que habrán de trabajar –lo están haciendo ya–, para proseguir defendiendo el Flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y su legado local.