Una compañera me comentó hace algún tiempo que la profesora de la hija de una conocida, empleaba un método con sus alumnos o alumnas que no se portaban bien. La docente en cuestión, en el momento que uno de sus pupilos se ponía contestón los mandaba sentarse en una silla al fondo del aula. Era el "sitio de pensar" donde debía permanecer en silencio hasta que consiguiera dar una explicación de su actitud. Verdad, leyenda urbana o fake news, para mi compañera era un método infalible. Mañana, gracias a la ley electoral, nos mandan al "sitio de pensar". Habrá quien tenga mucho que debatir consigo mismo, otras personas se pusieron de acuerdo ya. Yo, de momento, tengo claro que nos vendría bien un día de silencio electoral, un día para pensar y hablar de política de verdad. Esta campaña, la de verdad, a pesar de los discursos vacuos de muchos candidatos, empleo el masculino conscientemente, ha dejado entrever un par de cosas interesantes: somos conscientes que lo importante son los servicios públicos, la investigación y el desarrollo, el empleo de calidad y la sostenibilidad medioambiental, y las políticas de igualdad; somos conscientes que para eso es imprescindible mejorar la financiación de Andalucía y profundizar en un sistema fiscal progresivo que genere ingresos públicos suficientes. Las izquierdas, sin sectarismos, no estaría de más que aprovecharan estas coincidencias, se fueran juntas al "sitio de pensar" y acordaran como van a colaborar para alcanzar esas metas, todo indica que de ellas dependerá. Yo desde mi "sitio de pensar" soy libre de desearlo.

En Jerez, mientras tanto, a partir de mañana tendremos nuestro sitio para descansar de pensar demasiado y arreglaremos el mundo a ritmo de villancico, pestiño, una copita y buena compañía. Comenzamos nuestra Navidad y el domingo a votar.