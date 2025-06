Lo que se está cometiendo en Gaza es un genocidio. Así lo afirma el reportero de guerra Hernán Zin, que posee más de tres décadas de experiencia en conflictos armados y que es autor del documental Nacido en Gaza 2. Los puntos de atención informativa se van sucediendo sin darnos oportunidad de mantenernos al tanto de lo que ocurre al día siguiente de los grandes titulares. Desde que comenzó el ataque de EEUU a Irán, a Gaza le está ocurriendo esto. Queda al margen, como si ya todo estuviese resuelto. Pero lo que cuenta Zin, por desgracia, es mucho peor que cuanto nos temíamos. Dice el reportero que sólo conocemos el 1% de lo que está pasando allí. Estremece pensar que las barbaridades humanitarias de las que tenemos constancia pueden ser cien veces más horrorosas. El horror, escribe Joseph Conrad, el horror. Y Hernán Zin ha mirado cara a cara al horror en territorio gazatí. De entrada, tiene dificultad para hallar sus fuentes. Comenzó trabajando con periodistas de unos treinta años y ahora lo hace con los pocos aspirantes que ejercen la profesión y que no han alcanzado aún la veintena. El resto ha muerto. Doscientos veinticinco periodistas asesinados en apenas año y medio. Más que durante las dos guerras mundiales juntas. Se abre fuego contra civiles que hacen cola para obtener algo de alimento y dejar la muerte por inanición para el día siguiente. Cada jornada, se escoge a doscientas personas a las que eliminar con el lanzamiento de misiles programados. Puede que estemos hablando del primer genocidio diseñado y ejecutado con la inteligencia artificial. Zin se pregunta sin respuesta qué está pasando en Occidente, por qué se está permitiendo todo esto, por qué los medios de comunicación occidentales no están contándolo. El mundo entero, según su parecer, se plantea qué está haciendo Occidente. En fin, cuando mira hacia adelante, Hernán Zin vaticina un pronto final a todo esto. Pero no porque haya una salida del túnel, sino por derrumbamiento definitivo. Sostiene que se ha matado a toda la gente preparada, a todo el personal académico, de ingeniería y sanitario, y que quienes quedan, bajo la bota aplastante del hambre, tienen los días contados. Llegará la paz, dice, sí: la paz del cementerio. Ojalá lo que cuenta Hernán Zin no fuese tal cual. Ojalá.