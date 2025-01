Trump invade Juego de Tronos

Antes de ocupar militarmente México, Groenlandia y el Canal de Panamá, Trump ha invadido Juego de Tronos. Si Jon Favreau escribía los discursos a Obama y Miguel Ángel Rodríguez redacta las palabras que lee Ayuso, la ética de Trump parece un guion de la serie inspirada en los libros de George RR Martin. El consejero de los Rumores, Lord Varys, sostenía que el poder reside donde los hombres creen que reside; es un truco, un hombre aunque sea pequeño puede proyectar una sombra muy larga. Donald no es precisamente pequeño, así que proyecta una sombra larguííísima. Ha metido tanto miedo, que casi todos creen que donde está él está el poder, sea el Despacho Oval o el polideportivo Capital One Arena.

Entre los pocos que han fingido no creérselo están dos líderes en declive, Macron y Scholz, liberal y socialdemócrata. El presidente de Francia, en minoría en el último cuarto de su mandato, y un canciller alemán en la puerta de salida, han hecho a coro vibrantes propósitos europeístas: no vamos a escondernos. Habrá buena cooperación con Estados Unidos si consolidamos una Europa unida, fuerte y soberana; segura de sí misma.

La distopía que vivimos la anticipaba en Juego de Tronos Petyr Baelish, el traicionero Meñique, convencido de que el caos es una oportunidad. “Mantén siempre a tus enemigos confundidos. Si nunca están seguros de quién eres o qué quieres, no pueden saber qué vas a hacer”. Trump trata incluso a los aliados como enemigos y los confunde también. A la defensiva, otro dirigente en precario como Pedro Sánchez cayó en la trampa de justificar por qué España no invierte el 2% de su PIB en gasto militar: lo hará en 2029, es el décimo país que más contribuye y de los que más participa en operaciones de la OTAN… ¡Pa ná! En Davos, Trump ha exigido un gasto en defensa del 5% y amenaza con aranceles a quien no le compre armas.

El presidente de la Junta ha hecho lo que mejor se le da; trasladar la culpa al Gobierno. Moreno ha criticado “la actitud de confrontación que el Gobierno de España está manteniendo en estas primeras horas con la Administración Trump; traerá consecuencias para nuestros agricultores y nuestra economía.” Se deduce de esto que ha sido Sánchez quien ha amenazado a Estados Unidos y no Trump al universo mundo. (Menos mal que Moreno era “moderado”...). Las posturas asustadas o sumisas también están catalogadas en Juego de Tronos. El maestro de esgrima Syrio Fiorel dice que el hombre que teme la derrota ya ha sido derrotado. Donald lo piensa.