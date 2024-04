La túnica cofrade

El pasado Viernes Santo, José Ramón Losada Fernández, hermano mayor de la hermandad de la Soledad de San Buenaventura de Sevilla, salía a la palestra con unas declaraciones a la prensa tras decidir la junta de gobierno no hacer estación de penitencia por las inclemencias climatológicas. Han sido virales estas declaraciones por el baño de sensatez y sentido común. El hermano mayor decía, más o menos, que “se podía aprovechar ciertos claros, jugar con los porcentajes o prever templos para resguardarnos. Pero ese no es concepto. Somos una hermandad muy familiar, muy pequeñita y muy franciscana. Las cosas las tenemos muy claritas. Entre ellas cómo hacer la estación de penitencia. Es recogimiento y entrar en contacto con el Señor. Salir a la calle a la aventura a ver qué es lo que pasa tensiona al cuerpo de hermanos y a la junta de gobierno y al final cuando entras en el templo te preguntas ¿hemos realizado la estación de penitencia? Es que no me he enterado de nada”.

Brillantes declaraciones de este cofrade sevillano. No cabe duda. Por si fueran poco descriptivas, la respuesta de muchos cofrades no lo ha sido menos. Unas reacciones que han pasado por criticar al hermano mayor por salir con la túnica puesta. Algo que, al parecer, desacreditaba lo verdaderamente importante que era el mensaje.

Así son muchas veces los cofrades. Se quedan con el envoltorio y no pasan a lo esencial. Somos incapaces de irnos al fondo, a la esencia, y quedarnos en la cáscara, en lo que se ve, en lo que se palpa. Eusebio Castañeda, hermano mayor de Loreto, dijo exactamente lo mismo. Pero como lo dijo con el traje puesto, a pesar de llevar aún las sandalias, fueron recibidas sus declaraciones con una ovación.

Aplicar el sentido común debería de ser una asignatura para estudiar a ser buen cofrade. Quedarnos en el manto y si la Virgen va muy enjoyada, es de asignatura pendiente para septiembre. Losada Fernández, quizá sin quererlo, ha proyectado un espejo para que veamos los cofrades como somos de superficiales.