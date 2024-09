Nos vemos en Chapín

ES más que evidente que el Xerez sigue su particular travesía por el desierto. Un calvario que se me antoja todavía muy largo y duradero. Un camino en el que el Xerez estuvo muy cerca de desaparecer, pero que en el comienzo de esta nueva temporada, la 24/25, está enamorando al xerecismo.

Si en la primera jornada congregó a más de 6.000 aficionados en Chapín que pudieron disfrutar de la primera victoria liguera, no me puedo imaginar la asistencia para el próximo partido en casa tras haber ganado este pasado domingo al filial del Granada. De hecho ya el año pasado Chapín llegó a acoger a más de 8.000 personas en el tramo final de campaña.

La actual categoría es más atractiva y entretenida que la del pasado año, pero tampoco nada del otro mundo, es lo que tiene atravesar el desierto. Pero lo que ya nadie nos puede quitar son estos dos primeros alegrones que nos ha dado la plantilla azulina. Ahora más que nunca es cuando hay que tener los pies en el suelo y, como ya han comentado en más de una ocasión el director deportivo, Miguel Ángel Rondán y el propio entrenador, Checa, el objetivo de este Xerez es el de la permanencia.

No olvidemos que el xerecista ha sido históricamente de ilusionarse a las primeras de cambio y volverse catastrofista al primer tropiezo. Por supuesto que toca estar felices con estas dos victorias, pero sin olvidar que queda una temporada larga y dura por delante y hasta que no se consiga la salvación definitiva, no deberíamos exigirle nada más al equipo.

Estuvimos un año en Primera, muchos en Segunda, una entidad con una historia amplia, pero en el fútbol como en la vida del pasado no se vive. Toca el momento de ser humildes, no olvidar que somos un equipo recién ascendido y, por tanto, ser consciente de nuestro nivel actual. Solo desde la humildad, el compañerismo, el esfuerzo y el trabajo en equipo pueden salir los resultados deseados, no hay otra formar de seguir avanzando.

Por supuesto que en vivir el presente al que hago referencia también significa que podemos y debemos sentirnos contentos, porque cuando las cosan salen bien hay que alegrarse, pero sin olvidar que tenemos que seguir caminando todos juntos. De hecho la próxima jornada nos visitará otro hueso duro de roer, el Club Deportivo Estepona. Así que ¡Nos vemos en Chapín!