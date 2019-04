Votar para exigir

El que no vote después que no se queje. Gran domingo el de hoy para España- Jerez. Nos levantamos con una tendencia en la que alrededor de un cuarenta por ciento no tiene claro a quién votar hasta que prácticamente no tenga delante las papeletas de cada partido. Es decir, que dependerá en muchos casos del estado de ánimo más que de un análisis en profundidad.

Es cierto que son elecciones generales y aquí se ve desde otro punto de vista. No es igual que las municipales que nos conocemos todos y en las que, cuando hemos visto algunos de los integrantes de las listas, nos hemos echado las manos a la cabeza. Por favor informaros de las trayectorias personales y profesionales de algunos de ellos.

Así podremos prever las capacidades y proyección que pueden aportar a nuestro bienestar, a nuestras familias y al progreso de nuestra ciudad. Algunos de ellos no saben organizar ni un cumpleaños. Pero bueno molestan poco y son muy agradecidos. Eso pensará el que los ha seleccionado. Ya tenemos el nivelito de exigencia claro ¿verdad?

Pero bueno estamos en las generales y dependerá del resultado de éstas para después dar paso a las alianzas que por último influirán en las municipales. De tal forma que si en estas de hoy generales se cumplen algunos de los pronósticos el resultado estará muy dividido influenciado además por el fuerte tirón de la denominada 'ultraderecha'. Ultraderecha que no es tan ultra ni tan derecha y que además moderará su discurso cuando tuviera poder en el Gobierno.

Por eso todos estamos hoy 'obligados' a votar para que la voluntad de la mayoría sea la que realmente predomine en los resultados y nunca los manejos matemáticos en los despachos. Debemos por nuestro bien ejercer el derecho y obligación de votar. De lo contrario los resultados pueden ser los que tú nunca hubieras deseado porque cada voto no ejercido influye también en el resultado.

La abstención no es la mejor opción para nadie. En estas elecciones generales por primera vez hay jóvenes que ejercen su derecho a voto. Casi un millón, según los números oficiales. Nuevos votantes en un nuevo escenario donde los partidos ascendentes se basan más en la estrategia de las franquicias donde todo gira alrededor del Know How (manual del saber hacer), en la imagen y marca de la formación que en las personas. ¿Influirá positiva o negativamente en este nuevo segmento de votantes?

Una vez pase el día de hoy y tengamos el resultado de las elecciones será difícil cerrar alianzas si todo se cumple según las previsiones. Será complicado porque hay muy poco tiempo, apenas un mes, para las elecciones municipales. Por este motivo cualquier alianza o acuerdo podría enfadar o decepcionar a los votantes de cada formación política y cambiar radicalmente el sentido de voto en las municipales.

Tengamos en cuenta que las diferencias entre los grupos o bloques de derechas y de izquierdas son escasas repercutiendo sobremanera en las venideras alianzas. Como último dato y me voy a votar, no sería recomendable descartar la posibilidad de tener que repetir las elecciones generales. Así que si después no te quieres lamentar reacciona ve a votar y vaya ud condió.