El Xerez es el Xerez de la Segunda RFEF

HACE unos días leí en una entrevista realizada en este medio por mi compañero David Sánchez al presidente del Xerez CD, me imagino que llevado por la euforia del arranque liguero sentenciar que "el Xerez es el Real Madrid de la Segunda RFEF" y algo más "incluso de la Primera".

Sin ánimo de crear polémica, más bien todo lo contrario, de ayudar al club en este camino por el desierto. Considero que este tipo de afirmaciones y comparativas no ayudan al crecimiento del Xerez. Puedo entender lo que en el fondo, pero muy, muy en el fondo subyace en dicha sentencia, pero por mucho que tengamos que buscar la conexión en dicha comparativa, la verdad es que sigo sin ver el rédito positivo para el Xerez.

Cosa distinta sería que cualquier otro presidente o entrenador al que tengamos que enfrentarnos le diera por decir algo de ese calibre o cualquier otro calificativo que refleje la historia y tradición del Xerez CD. De ser así, más allá de la satisfacción momentánea por el halago, tampoco nos serviría de mucho. Pero viniendo desde nosotros mismos se puede convertir en un arma de doble filo. Lo menos perjudicial son las carcajadas que algún que otro se habrá echado a costa de esas palabras. En el deporte, llevamos viviéndolo y todos seguro que recordamos algún ejemplo, salidas de vanagloria y prepotencia como estas suelen espolear a los rivales, a los que sin darte cuenta se le da un pelín de adrenalina extra para enfrentarse a tu equipo.

Los presidentes de fútbol consideran que una de sus misiones sagradas es la de arengar al aficionado, cuando la realidad nos muestra que eso no suele ser nada que sume al equipo, más bien le añade una presión no buscada al entrenador y al jugador, que por supuesto son conscientes del club en el que están y de cuál ha sido la historia pasada, pasada reciente y presente.

Yo también sé cuál es mi club y sé por qué soy del Xerez. Un año fuimos el Xerez de Primera División, muchos años fuimos el Xerez de Segunda y Segunda B, desgraciadamente en estos últimos años hemos sido el Xerez de quinta, cuarta y tercera, pero siempre el Xerez. No puedo hablar por el resto de xerecistas, pero querido presidente, para mí el Xerez es el único Xerez de Segunda RFEF y, mientras siga compitiendo, en Primera o en Segunda, como escribió mi amigo José Monje o en la última categoría de fútbol español, no necesitaré comparaciones con los grandes para sentirme orgulloso de ser xerecista como mi padre me enseñó. En fin, cada cual con lo suyo, pero creo que lo mejor es que dejemos a Checa y a los jugadores el protagonismo.