Condenas más duras para los narcos

La delegación del Parlamento Europeo que durante la semana pasada visitó la provincia de Cádiz para evaluar las consecuencias del aumento de actividad de las mafias del narcotráfico regresó a Bruselas con la constatación de que el Campo de Gibraltar y las zonas aledañas se han vuelto “peligrosas y violentas”, lo que genera una importante tensión en este sector de la frontera sur de la Unión Europea. La delegación parlamentaria considera que esta situación está directamente derivada de la levedad de las penas con las que la legislación penal española castiga este tipo de actividades, por lo que pide un endurecimiento de las condenas por narcotráfico. El análisis de los eurodiputados revela la lógica alarma que empieza a provocar en las instituciones comunitarias el descontrol y la aparente impunidad con las que actúan las bandas que se han asentado en la zona, que han protagonizado episodios tan trágicos y escandalosos como el asesinato de dos guardias civiles en Barbate en febrero de 2024 arrollados por una de las potentes embarcaciones que utilizan los delincuentes. Pero al mismo tiempo, se ha desarrollado una especie de aceptación social de la presencia de los narcos en la zona. No cabe duda de que un agravamiento de las penas por este tipo de delitos sería una medida adecuada, que se tendría que ver complementada con una mayor dotación de medios y efectivos para las Fuerzas de Seguridad y de una mayor concienciación de los habitantes de las comarcas afectados de la degradación que conlleva el tráfico de drogas. Si el fenómeno ha adquirido una dimensión que ya alarma en Europa es porque las autoridades españolas, de forma muy especial el Ministerio del Interior, no han afrontado el problema y han preferido minimizarlo y mirar para otro lado. El sur de la Península corre el riesgo de convertirse en algo parecido a la Galicia de los años ochenta y noventa. Quizás todavía no sea demasiado tarde para evitarlo.