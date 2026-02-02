El juego de las pensiones

Como si la política española se hubiera metido en un bucle interminable, este año asistimos al juego con la revalorización de las pensiones entre Gobierno y oposición en términos idénticos a los de hace doce meses. Consciente de su debilidad parlamentaria, Pedro Sánchez mete en el mismo saco –en el mismo decreto– la subida a los pensionistas, que tiene garantizada un alto grado de apoyo, con otras medidas que despiertan una fuerte controversia. Es la vieja táctica del decreto ómnibus, que en esta forma de resolución normativa o en la de ley de acompañamiento de los Presupuestos han utilizado casi todos los gobiernos de las últimas décadas. Nadie duda que finalmente las pensiones se revalorizarán y sus beneficiarios tendrán la subida prevista. Pero el Gobierno aprovecha para hacer demagogia y acusar a la oposición de poner en peligro los ingresos de los jubilados y el PP para utilizar la derrota del Ejecutivo en el Congreso y llevarlo por el camino que quería. En definitiva, unos y otros intentan utilizar en su propio provecho la preocupación por sus ingresos de un colectivo socialmente muy sensible como es el de los pensionistas y en el que además hay una bolsa de votantes capaz de inclinar unas elecciones. La polémica de este año a cuenta de las prestaciones de jubilación se produce, como ya ocurrió el anterior, por la falta de Presupuestos Generales del Estado, lo que obliga a utilizar caminos alternativos para garantizar el funcionamiento administrativo. Jugar de forma descarada con las pensiones es un síntoma del bajo nivel en el que se desarrolla el debate político en España y de cómo todo es susceptible de ser utilizado como mercancía electoral para desgastar a los rivales. Al final los diez millones de pensionistas que hay en España tendrán su subida, pero tendrán también la sensación de haber sido utilizados, como pasó el año pasado y como puede que pase el próximo, de fichas en un juego que solo interesa a sus promotores.