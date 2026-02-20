EDITORIAL
Mazmorras de tela
El persistente ruido político y el enfrentamiento como única estrategia de actuación provoca situaciones disparatadas y grotescas que hace solo algunos años se hubieran considerado imposibles. La última ha sido la actitud del PSOE en el Congreso con respecto al debate sobre la prohibición del burka y el nicab en los espacios públicos. La propuesta había sido presentada por Vox y obtuvo el apoyo del PP en unos momentos en los que el partido de Núñez Feijóo está convencido de que tiene que multiplicar sus gestos de acercamiento a su vecino de la derecha radical. Esta es la razón de base por la que el PSOE decidió oponerse. No podía darles esa baza a los contrarios y además tenía que resaltar la identidad entre los postulados del PP y Vox. Pero cometió el peor error posible en una cuestión de estas características y que toca tan de cerca a la sensibilidad social de las mujeres: defender la utilización del burka o el nicab como resultado de una elección libre o de una manifestación religiosa es cometer un error mayúsculo que supone un giro absoluto en los principios de defensa de la mujer que siempre habían formulado los socialistas. Lo diga Vox o lo diga Podemos el burka es la representación de una cultura que anula a la mujer porque la invisibiliza y la humilla y en la que queda sometida a la voluntad del varón. Como se dijo en el debate parlamentario del miércoles, es una mazmorra de tela y nadie está libre dentro de una mazmorra. La postura del PSOE en este debate es incompatible con la defensa de los valores occidentales y con los postulados más elementales de la cultura feminista. La propuesta de Vox solo obtuvo el apoyo del PP y salió derrotada porque tampoco se unió Junts, que ha anunciado un texto propio. El Congreso, y en especial el partido que sustenta al Gobierno, perdieron una magnífica oportunidad de subrayar los principios sobre los que descansa la democracia española.
