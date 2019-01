El Número 81604 deja un premio millonario de la ONCE en Conil

El Sueldazo del Fin de Semana de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) de ayer domingo, 13 de enero, con el número: 81604 y la Serie 037, ha dejado un premio de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años a un cupón vendido en el camino de La Lobita, donde Jesús García Roldán, desarrolla sus ventas a diario desde hace cuatro años.

Además, otros 19 cupones repartirán 20.000 euros a cada uno de sus poseedores por lo que, en total, el sorteo de este domingo ha repartido 1.880.000 euros en premios mayores en esta localidad jandeña. En concreto, a Juan Mendoza, un camarero del Bar Estanco La Casa de Postas le han tocado cinco cupones, lo que supone un premio de 100.000 euros.

La suerte la ha repartido Jesús García Roldán, afiliado a la ONCE y vendedor desde hace casi cuatro años, en la Casa de Postas y la cooperativa cerealista. “Estaba en mis manos, el mes estaba muy malito y verás tú ahora lo rápido que se va”, comentaba esta mañana encantado de haber repartido la fortuna “entre los clientes de la mañana, los que van a trabajar”.

Jesús reconoce que no se había puesto aún en la situación de pensar que pudiera dar un premio mayor. “Yo no pero mi mujer sí que les gustan mucho los números –explica-, yo no les presto atención, pero eso no quiere decir que no crea en el azar, lo que pasa es que no me lo esperaba claro”. “La verdad es que lo que más ilusión me hace es que haya jubilado alguien, más que la alegría individual a cada uno, al menos le he salvado la vida a alguien, eso sí que da alegría, y espero que sea de los que necesitan, aunque los de la mañana siempre son los mismos, los de la madrugá”, decía.

Otros premios adicionales han sido: 47560, Serie041; 55955, Serie051; 69883, Serie047 y 77481, Serie019.