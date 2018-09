"Nuestra idea es hacer el año que viene una temporada lo más larga posible"

Un establecimiento hotelero como el nuevo Best Costa Ballena nace con instalaciones y con aspiraciones de luchar contra la estacionalidad. "Pero para no cerrar durante el invierno siempre tenemos que tener garantizada una ocupación mínima", reitera el director del Best Costa Ballena, el nuevo hotel abierto hace ahora dos meses en la zona chipionera de la famosa urbanización de Costa Ballena.

Este año, en concreto, el Best Costa Ballena tiene programado su cierre temporal para primeros de noviembre y su reapertura durante la próxima primavera una vez qu retorne el buen tiempo a la provincia. "No hay que olvidar que, como en toda gran obra, nos quedan aún algunos remates y queremos seguir adelante para acabar pronto con ellos, de manera que podamos hacer el año que viene una temporada lo más larga posible", remata Víctor Alonso.

El director de este nuevo hotel resalta igualmente las altas exigencias medioambientales con las que ha nacido este nuevo hotel, "algo que redundará, sin duda, en una mejor aceptación por paret de la clientela presente y futura".