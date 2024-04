Albahaca: El restaurante ‘marca Jerez’ recién inaugurado en El Puerto

Albahaca. Se llama así por la frescura de esta planta, dado que representa justo aquello que el establecimiento quiere transmitir. “La intención es que sea un restaurante donde la gente coma bien. Eso es lo más importante, lo que primará, no sólo la presentación”, explica el empresario hostelero jerezano, Alfredo Carrasco, impulsor del proyecto, junto a su hermano Juan Carlos, que llevará la batuta en la cocina: “No hubiera montado este negocio, si no contase con mi hermano”, subraya Alfredo. Por otro lado, también se llama Albahaca por la madre de los dos jerezanos, quien siempre tenía esta planta.

Ambos, son grandes veteranos en el mundo de la hostelería y la restauración, y Albahaca no es el primer proyecto en el cual trabajan codo con codo. Alfredo y Juan Carlos, abrieron la Venta Juna Carlos en los 90. Ambos empezaron en el mundo de la hostelería como camareros. Más tarde ambos han tomado caminos diferentes. El primero de ellos es el gerente de Alfredo Café y Copas; el segundo, dirigía su propia cocina en un hotel jerezano.

Sin embargo, todo este tiempo han trabajado juntos en la caseta de la Feria del Caballo. Ahora, han sumado esfuerzos para abrir un nuevo restaurante Albahaca, en El Puerto, concretamente en el número 38 de la avenida de La Paz. Fue inaugurado el pasado 23 de marzo. Se encuentra a unos cien metros de la playa. “Estamos en un buen encuadre porque encaja con el estilo de negocio que quieren. Es el mejor sitio para abrir todo el año, ya que, en primera línea de playa se saturaría demasiado, ”. Y es que la intención es esa, abrir todo el año y evitar la saturación en plena época estival”.

La idea es que el servicio sea ágil, atento y rápido prescindiendo un poco del exceso de protocolo. Se trata de un local fresco y sencillo. El salón tiene la posibilidad de abrirse, comunicándose así con la terraza, tanto en verano como en invierno. “Predomina comer al aire libre”. Posee mucha luz natural y juega un poco con la madera color natural. “Pretendemos que sea un sitio de referencia donde, pueda venir la gente en cualquier época del año”, incide Carrasco. Ofrecerán desde desayunos hasta cenas.

Carrasco asegura que se encuentra especialmente ilusionado, con muchas ganas de sacar adelante el proyecto, de montar un nuevo equipo de servicio e intentar hacer las cosas bien. Gran parte de este buen hacer está garantizado, puesto que, en cocina estarán los profesionales que trabajan con ellos en la feria. Por cierto, ya van 32 años viviendo la Feria de Jerez desde la caseta.

Orgullo profesional

A Alfredo le gusta describirse como un “camarero diurno”, más que de nocturno, como en sus inicios, aunque esté al frente de Alfredo Café Copas desde hace 24 años. “He nacido como camarero de restaurante, me encanta trabajar. También disfruto elaborando buenos cafés y preparando copas. Sigo vistiéndome muchos días de camarero cogiendo la bandeja. Me considero más camarero que empresario de hostelería. Disfruto trabajando en la hostelería”, aclara con orgullo Carrasco, justo en una época en la que, a su juicio, “no es fácil encontrar verdaderos profesionales, no sólo en la hostelería, sino en cualquier gremio”.