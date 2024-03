Descubre quién fue Ceferino Jiménez Malla y por qué tiene un sitio privilegiado en Jerez

En estos días de Cuaresma, previos a la Semana Santa, en Jerez, al igual que otras ciudades, las iglesias y templos abren sus puertas a los creyentes y curiosos. Tienen lugar los besa manos y besa pies y no son pocos quienes visitan la ciudad para realizar esta ruta.

Una de las paradas obligatorias es la iglesia de Santiago, ubicada se enclava en uno de los barrios más flamencos de Andalucía, concretamente en la calle Merced. Era una antigua ermita fundada por Alfonso X El Sabio, es una impresionante construcción gótica, con elementos renacentistas y barrocos posteriores, fue declarada Monumento Histórico Artístico. Cabe destacar su bóveda de crucería y la imagen de Jesús del Prendimiento, atribuida a la Roldana.

Además de estos relevantes elementos anteriormente mencionados, los más curiosos pueden fijarse en el lugar que el templo le concede a una persona, al Beato Ceferino Giménez Malla. Estos días, un sencillo y hermoso cuadro de esta figura junto a otra menor, descansa sobre una bandera del Pueblo Gitano, acompañada de una oración que se lee en un marco, justo al lado. Un fragmento de ella dice así:

“Oh, Señor, padre misericordioso y bueno, con la luz y la fuerza del Espíritu Santohas unido a la pasión de Jesús al gitano Ceferino, primer mártir de su pueblo".

Te damos gracias por haber honrado así a todos los gitanos del mundo que tú amas. Suscita entre su gente y en la Iglesia misioneros santos y ayúdanos a imitar el ejemplo de este verdadero creyente lleno de amor por ti y buen samaritano con el prójimo".

El Pelé

Ceferino Giménez Malla 'El Pelé' (Benavent de Segriá, 1861 − Barbastro,1936), como dice la oración, fue el primer mártir gitano de la historia de la Iglesia, beatificado por Juan Pablo II el 4 de mayo de 1997.

Un hecho cambió la fortuna del Pelé, gran creyente practicante, fue que ayudó al ex alcalde de Barbastro, cuando enfermó de tuberculosis, mientras el resto, no se le acercaban por temor al contagio. Simón, hermano del ex alcalde, le propuso en recompensa un negocio. Habiendo pasado de pobre a rico, Ceferino montó una cuadra y decidió ser la providencia visible de los necesitados e intervenía en los pequeños conflictos de gitanos y payos. En los inviernos salía a caballo a llevar socorro, víveres y dinero a los gitanos de toda la comarca. Ayudaba a familias bajo el puente, a gitanas con niños en la miseria o recién nacidos y todo lo hacía con mucha discreción.

Al estallar la Guerra Civil e iniciarse la persecución religiosa, Barbastro cayó en manos de los anarquistas. Empezaron las detenciones de sacerdotes, católicos... El Pelé vio cómo se llevaban preso al cantor de la catedral, algo que reprochó a los anarquistas, de modo que, también fue encarcelado. En la cárcel rezaba abiertamente el rosario. Finalmente, lo fusilaron, atado con un sacerdote, el 2 de agosto, en el cementerio. Por la mañana un sobrino lo encontró en un charco de sangre y con el rosario entre sus dedos. En 1993 empezó su causa de beatificación, y el 4 de mayo de 1997 fue beatificado como mártir de la fe.

Toda la historia de Ceferino, más detallada incluso, puedes encontrarla en la Real Academia Española de la Historia.